  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۲۸

همزمان با انتشار چاپ دوم/

جشن امضای کتاب «از شما چه پنهان» برپا می‌شود

جشن امضای کتاب «از شما چه پنهان» برپا می‌شود

دومین دورهمی‌کتابفروشی نشر چشمه کورش در شب‌های جشنواره فیلم فجر با جشن امضای کتاب «از شما چه پنهان» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دومین چاپ کتاب «از شما چه پنهان» مراسم جشن امضا و دیدار با نویسنده این کتاب، احمد طالبی‌نژاد، فیلم‌نامه‌نویس و منتقد سینمایی، برگزار می‌شود.

کتاب «از شما چه پنهان» خاطرات احمد طالبی‌نژاد شامل پیشگفتار و یادداشتی به نام «حدیث غمبار آرزومندی ما» به قلم هوشنگ گلمکانی و سیزده فصل است که عبارتند از: از کی شروع شد؟ عاشق شدن، فقط عشق کافی نیست، سیاست و چند چیز دیگر، دوزخ، برزخ، بهشت، که عشق آسان نمود اول، و دیگران، در پی استقلال، خرافات، پایان همان آغاز است، زندگی و دیگر هیچ، ناگهان چه زود دیر شد، عشق پیری، اولین نوشته ها.

این مراسم که دومین دورهمی کتابفروشی نشر چشمه کورش در شب‌های جشنواره است، با حضور محمد چرم‌شیر، نویسنده و نمایش‌نامه‌نویس‌ و هوشنگ گلمکان، سردبیر مجله «فیلم» و منتقد سینمایی، سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه، ساعت 18 تا 20 در کتابفروشی نشر چشمه، به نشانی اتوبان ستاری، مجتمع تجاری کورش، طبقه پنجم برگزار می‌شود.

کد مطلب 2481919

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها