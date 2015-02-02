به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دومین چاپ کتاب «از شما چه پنهان» مراسم جشن امضا و دیدار با نویسنده این کتاب، احمد طالبی‌نژاد، فیلم‌نامه‌نویس و منتقد سینمایی، برگزار می‌شود.

کتاب «از شما چه پنهان» خاطرات احمد طالبی‌نژاد شامل پیشگفتار و یادداشتی به نام «حدیث غمبار آرزومندی ما» به قلم هوشنگ گلمکانی و سیزده فصل است که عبارتند از: از کی شروع شد؟ عاشق شدن، فقط عشق کافی نیست، سیاست و چند چیز دیگر، دوزخ، برزخ، بهشت، که عشق آسان نمود اول، و دیگران، در پی استقلال، خرافات، پایان همان آغاز است، زندگی و دیگر هیچ، ناگهان چه زود دیر شد، عشق پیری، اولین نوشته ها.

این مراسم که دومین دورهمی کتابفروشی نشر چشمه کورش در شب‌های جشنواره است، با حضور محمد چرم‌شیر، نویسنده و نمایش‌نامه‌نویس‌ و هوشنگ گلمکان، سردبیر مجله «فیلم» و منتقد سینمایی، سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه، ساعت 18 تا 20 در کتابفروشی نشر چشمه، به نشانی اتوبان ستاری، مجتمع تجاری کورش، طبقه پنجم برگزار می‌شود.