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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱

با تحت فشار قراردادن تشكيلات خودگردان فلسطين؛

آمريكا خلع سلاح جنبش جهاد اسلامي را خواستار شد

آمريكا از تشكيلات خودگردان فلسطين خواست با اتخاذ اقدامات سختگيرانه عليه گروههاي مبارز فلسطيني،جنبش جهاد اسلامي را خلع سلاح كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا جنبش جهاد اسلامي فلسطين را يك گروه بسيار خشونت طلب توصيف كرد و مدعي شد : اين گروه كه خارج از اجماع فلسطينيان فعاليت هاي خود را انجام مي دهد براي جلوگيري از پيشبرد روند سياسي تلاش مي كند .

اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درحالي مطرح مي شود كه رژيم صهيونيستي شب گذشته درعمليات تروريستي دو تن از رهبران محلي جنبش هاي فتح و حماس را به شهادت رساند.

مك كورمك در توجيه حملات ارتش اشغالگر قدس عليه فلسطينيان گفت : اسرائيل اعلام كرده كه به تلافي عمليات انتحاري هفته گذشته در منطقه الخضيره  اقدام به ترور رهبران گروه هاي تروريستي انجام داده است .

وي با اين حال طرفين فلسطيني - اسرائيلي را به بازگشت به روند صلح و از سرگيري مذاكرات صلح فرا خواند.

کد مطلب 248192

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