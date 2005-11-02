آمريكا خلع سلاح جنبش جهاد اسلامي را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا جنبش جهاد اسلامي فلسطين را يك گروه بسيار خشونت طلب توصيف كرد و مدعي شد : اين گروه كه خارج از اجماع فلسطينيان فعاليت هاي خود را انجام مي دهد براي جلوگيري از پيشبرد روند سياسي تلاش مي كند .

اظهارات سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درحالي مطرح مي شود كه رژيم صهيونيستي شب گذشته درعمليات تروريستي دو تن از رهبران محلي جنبش هاي فتح و حماس را به شهادت رساند.

مك كورمك در توجيه حملات ارتش اشغالگر قدس عليه فلسطينيان گفت : اسرائيل اعلام كرده كه به تلافي عمليات انتحاري هفته گذشته در منطقه الخضيره اقدام به ترور رهبران گروه هاي تروريستي انجام داده است .

وي با اين حال طرفين فلسطيني - اسرائيلي را به بازگشت به روند صلح و از سرگيري مذاكرات صلح فرا خواند.