تشریح برنامه های صدا وسیمای کرمانشاه به مناسبت دهه فجر

رضا رحیمی در خصوص برنامه های صدا و سیمای کرمانشاه به مناسبت دهه فجر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ویژه برنامه های مختلفی برای این ایام در نظر گرفته شده که از طریق رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد.

وی "جنگ انقلاب" را از جمله این برنامه های تلویزیونی عنوان کرد و افزود: این برنامه 12 قسمتی با بخش هایی نظیر مسابقه، خاطره گویی و طنز پخش می شود.

رحیمی در خصوص برنامه های رادیویی تهیه شده نیز گفت: یک برنامه با عنوان "رادیو بهمن" در مدت زمان 650 دقیقه پخش خواهد شد که شامل بخش هایی مانند طنز نمایشی، خاطره گویی، مسابقه، مصاحبه، پخش موسیقی های انقلابی و ... است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه همچنین از پخش برنامه تلویزیونی با عنوان شجره طیبه و برنامه رادیویی شمیم وصل خبر داد و گفت: این برنامه ها به منظور گرامیداشت یاد وخاطره شهدای استان در زمان انقلاب اسلامی تهیه شده است.

رحیمی همچنین با اشاره به پخش گزیده ای از بیانات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری و دیگر بزرگان انقلاب اسلامی طی دهه مبارک فجر از طریق رادیو و تلیویزیون، یادآور شد: از مدیران و مسئولان استانی نیز دعوت به عمل خواهد آمد تا با حضور در برنامه های صدا و سیما به بیان دستاوردهای انقلاب و خاطرات آن زمان بپردازند.

وی همچنین از پخش برنامه طنز و پر مخاطب کرمانشاه 20 همزمان با دهه فجر از شبکه زاگرس خبر داد و گفت: مستندهایی با موضوع انقلاب در کرمانشاه و فیلم های سینمایی و تلویزیونی با این موضوع نیز از طریق شبکه زاگرس پخش خواهد شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: از تفاوت های برنامه های تدارک دیده شده برای دهه فجر امسال توسط صدا و سیما، انعکاس حضور مردم در جشن های انقلاب است.