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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

درپي يورش ارتش رژيم اسرائيل به اين شهر؛

يك نظامي صهيونيست در جنين به هلاكت رسيد

درحالي كه در گيري ها از روزگذشته در جنين با هجوم ارتش رژيم اشغالگر قدس به اين شهر ، آغاز شد منابع اسرائيلي از كشته شدن يك نظامي اسرائيلي خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سخنگوي ارتش رژيم اشغالگر قدس اعلام كرد يك نظامي اسرائيلي صبح امروز درپي وقوع تيراندازي هايي درشمال كرانه باختري كشته شد.

اين نظامي اسرائيلي درحالي كشته شد كه نظاميان اسرائيلي براي عمليات دستگيري فلسطينيان به روستايي درنزديكي جنين يورش بردند كه طي اين عمليات درگيري هاي مسلحانه به وجود آمد.

پايگاه اينترنتي محيط نيزبه نقل ازمنابع امنيتي فلسطيني اعلام كرد: درگيري هاي شديدي ازعصر روزگذشته پس ازهجوم 40 دستگاه تانك و خودروي نظامي ارتش اسرائيل به شهرجنين واقع درشمال كرانه باختري آغاز شده است.

منابع نظامي ارتش رژيم اشغالگرقدس همچنين اعلام كردند توپخانه هاي وابسته به اين ارتش به سوي نوارغزه آتش گشودند.

اين منابع درادامه مدعي شدند اين حملات به سوي مناطق غيرمسكوني درشمال نوارغزه صورت گرفت. 

اين در حالي است كه به دنبال به شهادت رسيدن دوتن ازفرماندهاي فلسطيني درنزديكي اردوگاه جباليا درشمال شهرغزه در حمله نظاميان صهيونيست، گردان هاي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح به نيروهاي خود براي پاسخ دادن به اين عمليات تروريستي آماده باش كامل اعلام كردند.

 

کد مطلب 248193

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