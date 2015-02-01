اثرگذاری در منطقه با دیپلماسی علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالار آملی درنشست تخصصی مدیران حراست پژوهشگاه ها ، پارک های علم و فناوری مراکز و سازمان های وابسته به وزارت علوم با بررسی وضعیت کنونی آموزش عالی کشور گفت: ما اکنون بیش از ۵ /۴ میلیون دانشجو و نزدیک به ۵۰۰ الی ۸۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داریم و این به این معنا است که از لحاظ کمی می توان به این تعداد از دانشجویان کشور اکتفا کرد.

وی افزود: از لحاظ کیفی به بودجه ای در حدود ۵/۱ میلیارد دلار برای تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی در این مراکز نیاز داریم و بهترین کار در شرایط فعلی این است که دیپلماسی علم و فناوری را دریابیم و در منطقه اثرگذار باشیم.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به اینکه باید سعی کنیم دانشجویان کشورهای منطقه را در گام اولیه و سپس دانشجویان کل مسلمانان جهان را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور جذب کنیم گفت: این امر باعث گسترش ارتباطات و امنیت و کاهش خصومت در منطقه می شود.