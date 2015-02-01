صلابت امروز انقلاب به دلیل حضور مردم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت ورود امام خمینی (ره) به ایران افزود: مردم در طول 36 سال گذشته پشتوانه محکمی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بودند ودشمن همیشه بازنده حضور مردم بوده است.

وی اظهار داشت: مشکل ایران با آمریکا مشکلات هسته ای نیست بلکه دشمنی آمریکا با انقلاب است و امریکا از ملت ایران و مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری می ترسد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: انقلاب اسلامی ایران تمام معادلات سیاسی و قدرت دشمنان جهان در منطقه را برهم زده و امروز توان نظام جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است و این خود آمریکا را مورد افول قرار می دهد.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: با وجود توطئه ها و دسیسه های دشمنان دین و قرآن نباید حرف هایی زده شود که غرور و وحدت ملی را خدشه دار سازد.

وی افزود:در راستای ثبات و آرامش کشور باید گوش به فرمان رهبری بود و این منویات و راهنمایی های رهبری بوده که انقلاب توانسته پا برجا بماند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: برای ثبات قدرت و آرامش ایران و ایستادگی در برابر دشمنان شرق و غرب ها باید گوش به فرمان ولایت فقیه بود.

حجت الاسلام خاتمی گفت: امروز که دشمن با انواع ترفندها درصدد ضربه زدن به نظلام جمهوری اسلامی ایران است باید بیش از هر زمان دیگری وحدت و همدلی خود را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: در دورانی که جهان بین دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود وهرگونه حرکت سیاسی و اجتماعی و عرض کشورها نیز نیاز به حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی داشت انقلاب اسلامی ایران با اینکه آمریکا و شوری با یکدیگر متحد شدند رژیم پهلوی را از قدرت ساقط و این دو قدرت باطل را نفی کرد و این خود نوعی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نمابنده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: انقلاب اسلامی ایران در چنین زمانی و بدون وابستگی به قدرت های شرق و غرب به پیروزی رسید و امروز انقلاب با صلابت تر از گذشته است.