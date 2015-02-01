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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

حجت الاسلام خاتمی:

صلابت امروز انقلاب به دلیل حضور مردم بوده است

صلابت امروز انقلاب به دلیل حضور مردم بوده است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: صلابت امروز انقلاب به دلیل حضور مردم بوده است و این امر خود باعث شده که دشمنی استکبار با ما افزون شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت ورود امام خمینی (ره) به ایران افزود: مردم در طول 36 سال گذشته پشتوانه محکمی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بودند ودشمن همیشه بازنده حضور مردم بوده است.

وی  اظهار داشت: مشکل ایران با آمریکا مشکلات هسته ای نیست بلکه دشمنی آمریکا با انقلاب است و امریکا از ملت ایران و مدیریت مدبرانه مقام  معظم رهبری می ترسد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: انقلاب اسلامی ایران تمام معادلات سیاسی و قدرت دشمنان جهان در منطقه را برهم زده و امروز توان نظام جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است و این خود آمریکا را مورد افول قرار می دهد.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: با وجود توطئه ها و دسیسه های دشمنان دین و قرآن نباید حرف هایی زده شود که غرور و وحدت ملی را خدشه دار سازد.

وی افزود:در راستای ثبات و آرامش کشور باید گوش به فرمان رهبری بود و این منویات و راهنمایی های رهبری بوده که انقلاب توانسته پا برجا بماند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: برای ثبات قدرت و آرامش ایران و ایستادگی در برابر دشمنان شرق و غرب ها باید گوش به فرمان ولایت فقیه بود.

حجت الاسلام خاتمی گفت: امروز که دشمن با انواع ترفندها درصدد ضربه زدن به نظلام جمهوری اسلامی ایران است باید بیش از هر زمان دیگری وحدت و همدلی خود را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: در دورانی که جهان بین دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود وهرگونه حرکت سیاسی و اجتماعی و عرض کشورها نیز نیاز به حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی داشت انقلاب اسلامی ایران با اینکه آمریکا و شوری با یکدیگر متحد شدند رژیم پهلوی را از قدرت ساقط و این دو قدرت باطل را نفی کرد و این خود نوعی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نمابنده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: انقلاب اسلامی ایران در چنین زمانی و بدون وابستگی به قدرت های شرق و غرب به پیروزی رسید و امروز انقلاب با صلابت تر از گذشته است.

کد مطلب 2481936

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