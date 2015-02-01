مبلغان دینی دستاوردهای انقلاب را به مردم بازگو کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در همایش مبلغان دینی استان که ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: انقلاب اسلامی با اتکاء به ارکان مردم، ایدئولوژی و رهبری توانست به پیروزی برسد و امروز نیز به عنوان یک انقلاب فرهنگی مطرح است.

نعمت اللهی بیان کرد: دغدغه اصلی نظام اسلامی ایدئولوژیک بود که رهبری توانست به عنوان حلقه واسط برای اتصال و پیوند مردم با ایدئولوژی نقش موثر خود را بخوبی ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: روحانیت در انقلاب پیشرو بود و ضمن گره زدن باورهای مردم در واقع نقش اساسی و کلیدی در انقلاب ایفا کرد و با اتکاء به ایدئولوژی که مهمترین محور ماندگاری انقلاب است حرکت کرد.

وی به پیامدهای تهاجم فرهنگی دشمن اشاره کرد واظهارداشت: دشمن در حوزه جنگ با مدیریت در چهار حوزه ادراک، احساسات، تحریکات و تصمیمات دنبال آسیب رساندن به نظام است که در مدیریت ادارکات تلاش می کند باورهای نسل جوان را تغییر دهد لذا امروز رسالت ما بویژه روحانیت سنگین تر از گذشته است و باید بتوانیم به توقعات بالای مردم پاسخ دهیم.

این مسئول فرهنگی با تأکید بر اهمیت نقش روحانیت در روشنگری مردم و اعتقادات دینی مردم یادآورشد: پایبندی مردم به آموزه های دینی به گونه ای است که در صحنه های مختلف این عشق و ارادت را نشان داده اند که این سرمایه اجتماعی می تواند در بسیاری از مشکلات کمک نظام اسلامی باشد که مبلغان دینی باید از آن بخوبی استفاده کنند.

بحران هویت مهمترین آسیب اجتماعی است

وی گفت: دشمنان با در نظر گرفتن جایگاه روحانیت در میان مردم تلاش می کنند این اعتماد اجتماعی را نشانه رفته و تخریب کنند لذا باید هوشیار باشیم و نگذاریم فاصله ای بین مردم و روحانیت ایجاد شود.

حجت الاسلام نعمت اللهی اظهارداشت: یکی از آسیب های فرهنگی و اجتماعی عصر کنونی بحران هویت است که در این زمینه نیز درصدد است باایجاد و تقویت این بی هویتی به نسل جوان اسیب بزند و آنها را دچار بحران کند.

این مسئول گفت: غفلت از آرمان های انقلاب، رخنه فرصت طلبان، تفرقه و اختلاف و بی تفاوتی مردم از جمله آسیب هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و روحانیت در جلوگیری از آن نقش موثری ایفا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: ایام دهه فجر بهترین فرصت برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی به مردم بویژه نسل جوان است لذا از روحانیون انتظار می رود در منبرها و خطابه و سخنرانی های خود به مردم از دستاوردها بگویند و نعمت های انقلاب را بازگو کنند.

طرح 10 شب 10 مسجد در قزوین اجرا می شود

وی در پایان گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر طرح 10 شب 10 مسجد در قزوین اجرا شده و هر شب رمراسم جشن انقلاب در یکی از کانون های دینی و مذهبی برپا می شود.

در این همایش حجت الاسلام سید قریش موسوی مسئول ستاد اقامه نماز استان قزوین با اشاره به اهمیت اقامه نماز در مدارس گفت: با تشویق دانش آموزان به اقامه نماز در مدارس باید انگیزه نوجوانان و جوانان را در اجرای این فریضه الهی تقویت کنیم.

وی افزود: با توزیع بسته های تشویقی فرهنگی بین دانش آموزان از ائمه جماعات انتظار داریم با تشویق دانش آموزان زمینه گرایش بیشتر آنها به نماز را ف راهم کنند.