بزرگترین پارك اختصاصی بانوان در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا سلامی بعدازظهر یكشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پارك ریحانه واقع در منطقه ۷ شهرداری مشهد اظهار كرد: پارک ریحانه بزرگترین پارك بانوان در سطح شهر است كه با ۲۵ هکتار مساحت و ۸ میلیارد اعتبار در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

وی افزود: پارک ریحانه دارای دو درب ورودی اصلی است كه برای امنیت و آرامش بیشتر شهروندان در فضای داخلی پارك از طریق گیت های ورودی از همراه داشتن دوربین و موبایل توسط بانوان جلوگیری می شود.

سلامی عنوان كرد: همچنین برای راحتی رفت و آمد شهروندان و نیز استفاده از حمل و نقل عمومی در مجاورت این پارك ایستگاه پرواز خط یك قطار شهری واقع شده است كه یكی از مزیت های رفاهی برای این پارك محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد ادامه داد: از جمله امكانات و خدماتی كه در این مجموعه برای بانوان در نظر گرفته شده است پیست دوچرخه، شطرنج، اسکیت، بدمینتون و سالن سرپوشیده ورزشی است.

وی تصریح كرد: مدیریت پارك و تمامی كاركنان آن توسط بانوان انجام و تشكیل شده است.

سلامی گفت: از جمله فرصت های خوبی كه در این پارك برای بانوان در نظر گرفته شده است بازارچه خود اشتغالی است كه در واقع بانوانی كه سرژرست خانوار هستند می توانند در این محل به فروش محصولات خود بپردازند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این بازدید و در جمع خبرنگاران اظهار كرد: احداث پارك اختصاصی ریحانه برای بانوان با توجه به اینكه نیمی از جمعیت شهری مشهد را تشكیل می دهند بسیار ضروری بود تا فضا و امکانات ورزشی به طور برابر در سطح شهر توزیع شود.

فاطمه غیور افزود: بر همین اساس مدیریت شهری مشهد در تمامی پارك های سطح شهر كه بیش از ۵ هكتار مساحت دارند فضایی را برای ورزش و استفاده بانوان اختصاص داده است.

وی تاكید كرد: پارک ریحانه دارای دو پاركینگ و نیز تاكسی ویژه بانوان است. همچنین یكی از مهمتربن مزیت های این پارك نداشتن هیچ مشرفیتی از بیرون است كه باعث می شود بانوان به راحتی بتوانند در این محل به فعالیت های ورزشی خود بپردازند.