به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که اروپاییان به قصد یافتن راهی بهتر و سریع تر برای رسیدن به آسیا دل به دریا زدند و راهی سفری دور و دراز شدند گمان نمیکردند سرزمینی جدید را بیابند که از هزاران سال پیش مردمانی در آن زندگی می کردند هرچند دریانوردان اروپایی خود را کاشف این قاره جدید نامیدند و به صاحبان خود خوانده آن تبدیل شدند.

قاره آمریکا دارای تاریخی پر فراز و نشیب است، هرچند آن را برّ جدید می نامند اما تاریخ در آن پهنه ای گسترده تر از برخی کشورهای اروپایی دارد.

وقتی اسپانیایی ها، انگلیسی ها و پرتقالی ها گام در این قاره حاصلخیز و ثروتمند از نظر منابع طبیعی گذاشتند دریافتند برای تشکیل حکومتی جدید باید به قلع و قمع صاحبان اصلی این سرزمین بپردازند به همین دلیل قوانینی سخت وضع کردند و محدودیت های فراوانی برای سرخپوستان که از دیرباز در آمریکا می زیستند به وجود آوردند به طوری که قانون مرد سفیدپوست بر سرزمین مرد سرخپوست مسلط شد.

فیلم «یک روز خوب برای مردن» به مصائب و مشکلات سرخپوستان در آمریکای معاصر می پردازد.

قبایلی که همواره مورد ظلم و ستم دولتمردان آمریکا قرار گرفته اما امروز راه و روش ایستادگی دربرابر آنان را تا حدودی می دانند.

این فیلم مستند با عنوان «A Good Day to Die» توسط David Mueller و Lynn Salt در سال 2010 ساخته شده و به صورت دوبله شده قرار است از شبکه افق پخش شود.

زمانی که برای پخش این مستند در نظر گرفته شده ساعت 18 روز یکشنبه 12 بهمن ماه و تکرار آن روز بعد ساعت 14 است.