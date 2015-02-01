سه هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت ورود امام خمینی (ره) به کشور افزود: در راستای هر چه باشکوه تر برگزار شدن ایام الله دهه فجر برنامه های متنوعی در استان و شهرستانها و روستاها برگزار خواهد شد.

وی به برنامه های شاخص این ایام در استان اشاره کرد و اظهار داشت: زنگ انقلاب که صبح امروز برگزارشد، تجمع در بیت امام جمعه، گلباران مزار شهداء، دیدار با خانواده شهداء، راهپیمایی ۲۲ بهمن، برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای انقلاب، برگزاری فیلم های مربو ط به دهه فجر، برگزاری ایستگاه صلواتی، نورافشانی در شب ۲۲ بهمن ماه از برنامه های مهم می باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان به مردمی برگزار شدن برنامه های ایام الله دهه فجر اشاره کردو گفت:مردم امسال حضور باشکوه تری در این برنامه ها خواهند داشت.

حسینی برگزاری رژه موتورسواری را از دیگر برنامه‌های اجرایی به‌مناسبت دهه فجر عنوان کرد و گفت: این مراسم با همکاری نیروهای مسلح استان اجرایی می‌شود.

وی از برگزاری مسابقات فرهنگی مختلف شامل مسابقات جشن انقلاب و همچنین مسابقات قرآن خبر داد و گفت: برگزاری محافل انس با قرآن و مراسم دعا و مناجات از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام اجرا می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: مراسم راهپیمایی امسال باشعار بر علیه فرانسه که به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) توهین کرده بود انجام خواهد شد.

حسینی تصریح کرد:جوانان باید در این مراسم حضور پر رنگی داشته باشند و دستاوردهای انقلاب را به عینه مشاهده کنند.