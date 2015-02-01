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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

فیلم فجر چشم‌انتظار قوکاسیان

حال زاون سینمای ایران خوب است/ امیدواری به از سرگیری فعالیت

حال زاون سینمای ایران خوب است/ امیدواری به از سرگیری فعالیت

این روزها و همزمان با برگزاری سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر جای خالی زاون قوکاسیان منتقد با سابقه سینمای ایران که در بیمارستان بستری و رو به بهبودی است، حس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زاون قوکاسیان چهره شناخته شده عرصه نقد سینمای ایران است که به عنوان منتقدی تأثیرگذار در بیش از 3 دهه گذشته سینمای ایران، فعالیت داشته است. قوکاسیان چندی است که به دلیل بیماری نتوانسته به فعالیت مستمر و تأثیرگذار خود در عرصه نقد ادامه دهد.

وی پس از انتقال به خارج از کشور جهت طی کردن مراحل درمانی بیماری خود، به ایران بازگشت و در حال حاضر نیز در بیمارستان الزهرا در شهر اصفهان بستری است.

خوشبختانه طبق گفته نزدیکان قوکاسیان، حال این منتقد با سابقه سینمای ایران رو به بهبودی است و او به از سرگیری فعالیت‌های کاری و حرفه‌ای خود امیدوار است.

به طور حتم در ایامی که سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در حال برگزاری است، اهالی و دست اندرکاران سینمای ایران، جای خالی زاون قوکاسیان را حس می‌کنند.

کد مطلب 2481970
فریبرز دارایی

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