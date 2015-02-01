به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شب های نقره ای» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به صورت ویژه روزهای 12 تا 22 بهمن ماه از ساعت 21 تا 22 به صورت زنده از محل برج میلاد تهران به انعکاس اخبار و رویدادهای جشنواره می پردازد.

در این برنامه هر شب با عوامل دست اندرکار تهیه فیلم های حاضر در جشنواره گفتگو می شود. نقد و بررسی فیلم های سی و سومین جشنواره فیلم فجر با حضور کارشناسان و منتقدان فیلم از بخش های دیگر این برنامه است. بخش دیگری در برنامه «شب های نقره ای» تدارک دیده شده که به بررسی تاریخچه 32 دوره قبل جشنواره فیلم فجر می پردازد.

در برنامه «شب های نقره ای» بخشی در نظر گرفته شده که به بزرگداشت فیلمسازان و پیشکسوتان عرصه ساخت تولید فیلم و مشاغل سینمایی می پردازد.

تهیه کنندگان این برنامه مهدی شاه رضایی و سیروس رجبی هستند.