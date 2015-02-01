به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کمدی رزم و بزم «بانو گشسب» 13 و 14 بهمن ماه برای دانشجویان نیم بها شد.

بلیت نمایش «بانو گشسب» به کارگردانی مریم معترف روزهای دوشنبه و سه شنبه 13 و 14 بهمن با ارائه کارت دانشجویی به صورت نیم بها اجرا می شود.

این نمایش با بازی ابوالفضل حاج علیخانی، منیژه داوری، شیرین امامی، کامبیزطلایی، شهرام مسعودی، کاظم عینلی، پونه علیا، نگارصدافت جو، مهدیه طاهری، مجید کوشا نژاد، پوریا سلطانی زاده، علیرضا الهی، سجاد حسین پور، آرمان شهبازی و ابوالفضل وزیری هر روز غیر از شنبه ها ساعت 19 در تماشاخانه سنگلج اجرا می شود.

در این نمایش علاوه بر بازآفرینی شخصیت های اسطوره ای ایرانی در فضایی طنز، مسائل و مشکلات روز جامعه و خانواده همچون ازدواج را به تصویر کشیده است.

اجرای نمایش خیابانی «کوچه های خورشید» در دهه فجر



فرهنگسرای فردوس همزمان با ایام الله دهه فجر و فرا رسیدن سی و ششمین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نمایش خیابانی «کوچه های خورشید» را اجرا می کند.



این نمایش خیابانی توسط گروه هنری خنیا به سرپرستی علیرضا دهقانی طی پنج اجرا در روزهای 12، 14، 16، 18 و 20 بهمن ماه با موضوع وقایع انقلاب اسلامی در مدارس منطقه اجرا خواهد شد. آشناسازی نسل جوان با مبانی انقلاب اسلامی، تبیین آینده انقلاب اسلامی و امیدآفرینی برای نسل جوان از اهداف برگزاری نمایش خیابانی «کوچه های خورشید» است.



این نمایش خیابانی در مدارس یحیی زاده، آبروشن و همچنین فرهنگسرای معرفت و خانه فرهنگ محصل اجرا خواهد شد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به منظور اجرای این برنامه می توانند به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند.