همه صنایع باید دانش بنیان شوند/ صنعت خودرو نیازمند پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:ما معتقدیم که همه صنایع باید دانش بنیان شوند اما باید در این زمینه پول، انرژی و زمان صرف شود.

وی افزود: هر سه بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیازمند نوآوری است که این نوآوری در رشد امکانات علمی و فناوری در صنایع مختلف ما قطعا مفید است و ما این موضوع را نه تنها در مباحث دانش بنیان بلکه در تجارت، حمل و نقل و غیره نیز باید دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم بتوانیم در جهت فعال کردن پژوهش های کاربردی در کشور به عنوان یک بسیج عمومی گام هایی برداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید داشت: گره تحقیقات در کشور،‌ پول نیست بلکه فکر درست و همت است که در این راستا نیازمند پروژه‌های هدفمندی هستیم که ورود بخش خصوصی به ان حوزه می تواند اثر بخش باشد.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که در اقتصاد دانش‌بنیان ما نیازمند فقط یک صنعت خاص هستیم اما تمامی صنایع ما باید دانش بنیان باشند.

وی افزود: صنعت خودرو ما نیز نیازمند پژوهش است که اقداماتی هم در این زمینه شده که می توان به راه اندازی مرکز تحقیقات گیربکس اشاره کرد.

نعمت زاده افزود: بر اساس لایحه حمایت از تولید در صورتی که بخش خصوصی یک کار تحقیقاتی را به نتیجه برساند نیمی از هزینه آن توسط دولت پرداخت می‌شود.

به گفته وی باید بعد از انجام کار پژوهشی 50 درصد هزینه پژوهش را دولت بپردازد.