هم ‌انديشي " تخيل هنري: عالم مثال و هنر " برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در اين هم‌ انديشي محققان، انديشمندان و صاحب‌ نظراني از ايران، فرانسه و انگلستان كه شامل مايكل بري، ميشل كازناو، آنتوان فور، حوريه عبدالواحد، جان ميشل هرت، سونجا برنتجس، دكتر غلامرضا اعواني، دكتر رضا فيض، دكتر ابراهيم ديناني، دكتر نصرالله پورجوادي، دكتر پورنامداريان، دكتر بهمن نامور مطلق و دكتر حسن بلخاري در خصوص تخيل، ماهيت و نقش آن در خلق آثار هنري به ارائه مقاله و ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

محورهاي اين هم‌ انديشي عبارتند از : الف) بخش نظري : تخيل و قوة خيال ( متصل و منفصل) از نظر فلاسفه ، حكما و عرفا ( شرق و غرب)، تخيل هنري و بحث شناخت، نقش تخيل در آفرينش‌هاي هنري و ادبي به ويژه شعر، تخيل و شعر و فلسفه، طبقه‌بندي تخيلات هنري، جايگاه تخيل در مكتبهاي هنري و ادبي، بررسي تخيل و نقد آن از ديدگاه فلسفة هنر؛ ب) تجزيه و تحليل عنصر تخيل در نمونه‌هاي آثار هنري : هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، موسيقي، معماري و سينما.

مراسم افتتاحيه اين هم‌انديشي 23 آبان ماه در تالار فارابي دانشگاه هنر واقع در خيابان وليعصر، روبروي بزرگمهر و جلسات سخنراني 24 آبان ماه در مؤسسه پژوهش حكمت و فلسفه واقع در خيابان نوفل لوشاتو برگزار خواهند شد.

دبير علمي هم انديشي تخيل هنري : عالم مثال و هنر دكتر نصرالله پورجوادي، استاد فلسفه دانشگاه تهران است.