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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۱۰

سايت باشگاه بايرن مونيخ اعلام كرد:

علي كريمي در دل آلپي به ميدان نمي رود

علي كريمي در دل آلپي به ميدان نمي رود

تيم فوتبال بايرن مونيخ امشب درهفته چهارم رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا در دل آلپي تورين به مصاف اين تيم خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار" مهر" بايرن مونيخ دربازي رفت موفق شده با حساب دوبرصفرمقابل يوونتوس به پيروزي برسد و درديدار امشب حتي با كسب يك تساوي صعود خود به دوربعد رقابت ها را مسجل مي كند.
برپايه گزارش سايت بايرن مونيخ از اين ديدار، علي كريمي ملي پوش ايراني بايرن در ديدار مقابل يوونتوس در ورزشگاه دل آلپي شهرتورين به ميدان نخواهد رفت.
شايان ذكراست كريمي در ديدارقبل اين دو تيم نيز به طوركامل نيمكت نشين بود.

کد مطلب 248203

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