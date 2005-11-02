علي كريمي در دل آلپي به ميدان نمي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" بايرن مونيخ دربازي رفت موفق شده با حساب دوبرصفرمقابل يوونتوس به پيروزي برسد و درديدار امشب حتي با كسب يك تساوي صعود خود به دوربعد رقابت ها را مسجل مي كند.

برپايه گزارش سايت بايرن مونيخ از اين ديدار، علي كريمي ملي پوش ايراني بايرن در ديدار مقابل يوونتوس در ورزشگاه دل آلپي شهرتورين به ميدان نخواهد رفت.

شايان ذكراست كريمي در ديدارقبل اين دو تيم نيز به طوركامل نيمكت نشين بود.