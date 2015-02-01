بازارچه دائمی صنایع دستی در خراسان جنوبی راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی بعدازظهر یکشنبه در هفتمین کارگروه اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید کمک کنند تا بزرگترین، شکیل‌ترین و معروفترین بازارچه دائمی صنایع دستی تا پایان امسال در استان راه‌اندازی شود.

وی به بازدید خود از نمایشگاه مهارت کارآموزان فنی و حرفه ای استان اشاره کرد و گفت: در این بازدید مشاهده کردیم که هنرمندان ما در بخش صنایع دستی استعداد و پتانسیل های خوبی دارند و باید فضایی در استان ایجاد شود تا این کارآموزان به ادامه کار خود امیدوار باشند.

معاون اشتغال و برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: ما باید با راه اندازی بازارچه دائمی فروش صنایع دستی فضایی ایجاد کنیم تا این هنرمندان بتوانند از تسهیلات اشتغال استفاده کنند.

رضایی با بیان اینکه در سال جاری مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال برای خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا تمامی این اعتبار را بتوانیم جذب کنیم و اطلاع رسانی در این زمینه این امر ضروری و مهم است.

تصویب ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قر‌الحسنه اشتغال برای خراسان جنوبی

مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در سال جاری مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در سرفصل های خود اشتغالی، کارآفرینی، خوشه ‌ها، برند، پشتیبان، حمل و نقل و تاکسیرانی برای این استان در نظر گرفته شده است.

امیر اسد اکبرنیا با بیان اینکه مبلغ هشت میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از این اعتبار در سرفصل برند بوده است، تصریح کرد: به دلیل اینکه تاکنون هیچ نوع برندی در استان به ثبت نرسیده است تاکنون هیچ تسهیلاتی در این زمینه پرداخت نشده است.

وی، میزان تسهیلات خوشه‌ها در این اعتبار را ۳۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در همین راستا تفاهم نامه ای با شرکت شهرک های صنعتی استان منعقد شده و تنها خوشه طیور برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

اکبرنیا اضافه کرد: بعضی از افراد معرفی شده شرایط دریافت تسهیلات را نداشته و بعضی از افراد نیز به مرکز معرفی و در صورت موافقت مرکز تسهیلات به متقاضیان واگذار می شود.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات اشتغال ما در سرفصل کارفرمایی ۹ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال بوده است، عنوان کرد: تاکنون دو برابر این مبلغ یعنی حدود ۲۵ میلیارد و ۷۷۰ میلیو ن ریال در این زمینه تشکیل پرونده شده است.

مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در زمینه کارآفرینی هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال، ناوگان تاکسیرانی ۱۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال، پشتیبان هفت میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال و حمل و نقل اختصاصی پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به استان اختصاص یافته است.