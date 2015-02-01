برای ۹۹ نفر از مردمان سیستان و بلوچستان اشتغال زایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح های اشتغال زا، در شهرهای زاهدان، کنارک، ایرانشهر افتتاح و آغاز بکار کرد.

وی افزود: برای بهره برداری این طرح ها که از مهم ترین آنان می توان به مصنوعات چوبی، قطعات بتنی، سنگ منگنز دانه بندی شده اشاره کرد، ۳۶ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال سرمایه ثابت هزینه شده است.

این مقام مسوول با اشاره به طرح های عمرانی قابل افتتاح در شرکت شهرک ها یاد آور شد: تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی ایرانشهر با اعتبار ۱۷ هزار میلیون ریال و افتتاح منبع فلزی هوایی در ناحیه صنعتی میرجاوه با اعتبار یک هزار میلیون ریال از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: اکنون ۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی سیستان و بلوچستان در چهار هزار و ۳۴۳ هکتار واقع شده است که فعالان اقتصادی با توجه به نیاز استان در آن فعالیت می کنند.

سارانی با اشاره به تاثیر شرکت های صنعتی در اشتغالزایی تاکید کرد: تا کنون با انعقاد هزار و ۹۸۷ قرارداد برای ۱۱ هزار و ۱۹ نفر افراد جویای کار شغل ایجاد شد.

وی با اشاره به سرانه صنعتی در استان افزود: سرانه صنعتی سیستان و بلوچستان اکنون ۱۸ متر مربع است که این میزان چهار متر مربع از میانگین کشوری بالاتر است.

این مقام مسوول اضافه کرد: شرکت شهرک های در ایجاد در آمد نقش بسزایی را در جامعه ایفاد کرده که به منظور ماندگاری این نقش ایجاد و توسعه شهرک های کارگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی یاد آور شد:شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان در کنار ایجاد امکانات زیربنایی و بسترسازی برای صنعتگران به منظور کم کردن مشکلات صنعتگران و انتقال واحدهای آلاینده به محدوده مسکونی شهرها از سال ۷۷ ساخت واحدهای کارگاهی در شهرک صنعتی استان را آغاز کرد.

سارانی اظهار داشت: اکنون با تلاش های صورت گرفته، ۱۰ مجتمع کارگاهی با ۲۵۰ تعداد واحد کارگاه در سطح استان ایجاد و فعال شده که نقش بسزایی در توسعه، ساماندهی و تمرکز مشاغل داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این نشست خبری از سوی روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی تور خبری به منظور بازدید از واحدهای فعال تولید و اقتصادی در شهرک کارگاهی برقرار شد.