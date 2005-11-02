تسخير لانه جاسوسي، آغاز شكست ابهت دروغين آمريكا در جهان بود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حداد عادل در آغاز جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حوادث تاريخي 13 آبان گفت: در روز 13 آبان 1342 امام خميني (ره) يك مهاجرت طولاني اجباري را آغاز كردند كه همين مساله زمينه ساز انقلاب اسلامي در ايران شد.

وي ادامه داد: در 13 آبان 1357 دانش آموزان تظاهرات كردند و رژيم ددمنش پهلوي آنها را به خاك و خون كشيد و يك سال بعد، در 13 آبان 1358 دانشجويان با ورود به لانه جاسوسي و تسخير آن، توطئه هاي آمريكا را به انفعال كشيدند.

حداد عادل افزود: امسال نيز، دانش آموزان به پاس و ياد آن روزها در ميدان طالقاني و مقابل سفارت آمريكا تجمع خواهند كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود به عيد سعيد فطر اشاره كرد و با تبريك اين عيد به مسلمانان جهان گفت: زيبايي، عظمت و معنويت مجموعه رمضان و عيد فطر تابلويي دل پذير از جهان بيني و مكتب اسلامي است.

حداد عادل افزود: روزه مظهر اخلاص و اخلاص امري كاملا دروني، نهاني و شخصي است و در پايان يك ماه روزه داري، يك عيد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و معنوي باشكوه قرار گرفته كه اين مجموعه نشان دهنده جهان بيني اسلامي است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز سخنان پيش از دستور روز چهارشنبه نهاد قانونگذاري، با اشاره به نشست روز گذشته قوه قضائيه و قوه مقننه و طرح برخي مسايل مربوط به مفاسد اقتصادي از سوي نمايندگان ملت تاكيد كرد: نمايندگان و اعضاي كميسيون هاي تخصصي مجلس موارد مورد نظر خود را كتبا تحويل هيات رئيسه كنند تا مجموعه اين مطالب تقديم رياست قوه قضائيه شود.