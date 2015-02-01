۸۰ هزار نفر متقاضی بیمه قالیبافی در آذربایجان شرقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان بناب گفت: در حال حاضر تعداد متقاضیان استفاده از بیمه قالیبافی در آذربایجان شرقی، ۸۰ هزار نفر است.

وی همچنین از کاهش تعداد سهمیه های خدمات بیمه ای خبر داد و ابراز داشت: با توجه به کاهش سهمیه های بیمه ای قالیبافی، تنها قالیبافان واقعی و اشخاصی که از این طریق امرار معاش می کنند، تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار می گیرند.

اردلان تعداد سهمیه های فعلی استان را در حال حاضر، ۳۹ هزار نفر عنوان کرد گفت: تعداد متقاضیان استفاده از خدمات بیمه ای قالیبافی در آذربایجان شرقی، تقریبا دو برابر تعداد سهمیه های فعلی است.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با انتقاد از رفتار برخی هم استانی ها در خصوص سوء استفاده از خدمات بیمه ای قالیبافی ابراز داشت: متاسفانه بعضی افراد به صرف داشتن یک دار قالی در منزل خود، از خدمات بیمه ای قالیبافی استفاده می کنند.

وی در همین راستا تصریح کرد: از چند هفته اخیر، امر پالایش متقاضیان بیمه قالیبافی را آغاز کرده ایم و اگر مشاهده کنیم که افرادی از خدمات بیمه ای قالیبافی استفاده می کنند در حالی که در مشاغل دیگر فعالیت می کنند، اسامی آنان از لیست بیمه ای قالیبافان حذف می شود.