نمایشگاه کتاب فجر انقلاب در بوشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه کتاب فجر انقلاب در بوشهر با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: امروز سالروز بازگشت شکوهمند بنیانگذار انقلاب اسلامی به وطن است که این حضور زمینه‌ساز شکل‌گیری انقلاب اسلامی شد.

سعید زرین فر به اهمیت بالای برنامه‌های فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: آموزش و پرورش در اجرای برنامه های فرهنگی برنامه‌ریزی و تلاش‌های بسیاری را داشته است و شاهد برگزاری برنامه‌های بسیار خوبی هستیم.

وی ادامه داد: کتاب نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت در عرصه‌های مختلف دارد و باید با برنامه‌ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تلاش شود و هر چه در این زمینه فعالیت داشته باشیم باز هم کم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر تاکید کرد: مطالعه و کتاب خوانی به همه خانواده های ایرانی باید راه یابد و این مهم نیازمند برنامه‌ریزی است.

ارائه ۴۰۰۰ جلد کتاب/ تخفیف ۴۰ درصدی برای مدارس

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آین اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از چهار هزار عنوان کتاب به همراه ۲۰۰ عنوان نرم‌افزار ارائه شده است.

سیروس فتحی با بیان اینکه این کتاب‌ها در حوزه‌های علمی، فرهنگی، تاریخی و آموزشی ارائه شده‌اند، تصریح کرد: کتاب‌های این نمایشگاه با تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصدی ارائه می‌شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: مدارس نیز برای تجهیز کتابخانه‌های خود می‌توانند از تخفیف ۴۰ درصدی بهره‌مند شوند.