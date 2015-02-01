تشییع پیکر مادر شهید نادری در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز و با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم متدین و همیشه در صحنه شهرستان قرچک، مراسم تشییع پیکر حاجیه خانم حدیقه سادات سید اصل مادر شهید والامقام میر حیدر نادری برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از مسئولان و روحانیون شهرستان قرچک نیز حضور داشتند، پیکر مطهر این مادر با فضیلت از خیابان شهید باهنر این شهرستان بر روی دوش مردم مومن و انقلابی قرچک تشییع و به گلزار بهشت زهرای تهران منتقل شد.

حضور جوانان و نوجوانان در مراسم تشییع پیکر مادر شهید نادری این پیام را به گوش همگان رساند که نسل کنونی کشور نسبت به ارزش ها و فرهنگ شهدای انقلاب اسلامی حساسیت داشته و با تمام توان راه و مسیر شهدا را ادامه خواهند داد.

به گفته مردم شهرستان قرچک، حاجیه خانم سید اصل از جمله زنان مومنه ای بود که علاوه بر اعزام فرزند خود به جبهه های حق علیه باطل، در برنامه های دینی و انقلابی حضوری فعال داشت و تقدیم شهید نادری برای اعتلای نظام اسلامی نشان دهنده عمق باور و ارادت آن حضرت است.

نظام اسلامی به برکت خون شهدا دارای عزت در جهان است

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر این نکته که مادران و پدران شهدا سرمایه های انقلاب اسلامی هستند اظهار داشت: پدران و مادران شهدا به عنوان سرمایه ها و گنجینه های انقلاب اسلامی محسوب می شوند که در خط مقدم لبیک گویان به امام و رهبری قرار دارند.

امام جمعه قرچک افزود: پدران و مادران شهدا با تقدیم بهترین سرمایه های زندگی و ثمره عمرشان برای حفظ و حراست از انقلاب شکوهمند اسلامی نشان دادند که خون مطهر شهدا سبب تداوم، بقا و عزتمندی کنونی نظام در عرصه های بین المللی است.

وی ادامه داد: باید پدران و مادران شهدا همواره مورد احترام مردم و مسئولان قرار داشته و حل مشکلات و معضلات این ستارگان درخشان باید مورد توجه قرار بگیرد و تا زمانی که زنده هستند از خاطرات آنان برای گسترش فرهنگ شهید و شهادت بهره گرفته شود.