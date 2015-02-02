واکنش کمیسیون تلفیق به ماجرای «وتو»ی افزایش مالیات سیگار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که پرسید چرا برنامه جامعی برای کنترل و کاهش مصرف سیگار در کشور ندارید، عنوان داشت که این سئوال را باید از کمیسیون تلفیق مجلس بپرسید.

در واقع، او با بیان این جمله خواست از وزارت بهداشت رفع مسئولیت کند و بگوید مقصر کسانی هستند که اجازه نمی دهند مالیات بر سیگار افزایش یابد. اما این اظهار نظر معاون وزیر در کمتر از 24 ساعت، واکنش یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس را به همراه داشت. بطوریکه سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس، گفت:‌ اعضای کمیسیون تلفیق نه‌ تنها این مهم را وتو نکرده اند بلکه در صدد افزایش آن بر آمده‌اند.

وی توضیح داد: آنچه در لایحه وجود دارد پیشنهاد دولت است و اعضای کمیسیون تلفیق همواره در صدد افزایش مالیات بر سیگار هستند لذا به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در اطلاع‌رسانی این مهم عجله کرده است.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: آنچه که در لایحه بودجه نسبت به مالیات بر سیگار آمده مبلغی حدود 800 میلیارد تومان است که اعضای کمیسیون تلفیق تلاش می‌کنند این مبلغ را افزایش دهند که البته هنوز رقم این افزایش مالیات مشخص نیست.

وی درباره تاثیر مالیات بر کاهش مصرف دخانیات، گفت: بر اساس مطالعه سازمان بهداشت جهانی در 70 درصد کشورهای دنیا مشخص شده که به ازای 10 درصد افزایش مالیات بین 8 تا 9درصد مصرف سیگار کاهش می‌یابد و به ازای هر یک درصد افزایش مالیات 8 دهم درصد هزینه‌های سلامت نیز کاهش پیدا می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی یادآور شد: متاسفانه قیمت سیگار در ایران جزو ارزان‌ترین سیگارها در خاورمیانه و دنیاست به گونه‌ای که فاصله قیمت سیگار بین ایران و کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و حتی اروپا قابل مقایسه نیست لذا ضروری است مالیات بر سیگار افزایش یابد.

به گزارش مهر، دو روز قبل معاون بهداشت وزارت بهداشت در حاشیه نشست خبری مبارزه با سرطان، موضوع قاچاق سیگار را مطرح کرد و در عین حال این گلایه را داشت که چرا نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، برنامه افزایش مالیات بر سیگار در سال ۹۴ را وتو کرده‌اند.

دکتر علی‌اکبر سیاری، معتقد است که با افزایش مالیات بر سیگار، علاوه بر اینکه مصرف مواد دخانی کاهش می‌یابد،قاچاق سیگار نیز کنترل می شود.

وی با انتقاد از نمایندگان کمیسیون تلفیق که این موضوع را وتو کرده‌اند، تاکید کرد: دوستان معتقدند اگر مالیات بر سیگار افزایش یابد، قاچاق مواد دخانی بیشتر می‌شود.

سیاری توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه هزار تریلی سیگار وارد کشور می‌شود، چطور ممکن است کسی متوجه ورود قاچاق این مقدار سیگار نشود. ما معتقدیم واردات قاچاق سیگار سازمان یافته است که می‌بایست با آن برخورد جدی شود.

وی با تاکید بر اینکه رانت‌خوارها قدرتمند هستند، گفت: در حال حاضر مالیات بر سیگار ۱۱ درصد است که می‌بایست این میزان به ۸۰ درصد افزایش یابد.