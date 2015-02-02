روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و تانزانیا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار یک روزه «بررسی روابط فرهنگی، اجتماعی ج. ا.ایران و تانزانیا» روز شنبه ۱۱ بهمن، به همت سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا، در سالن جعفری کمپلکس شهر دارالسلام در تانزانیا برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از اساتید و دانشجویان و شیوخ دارالسلام و هموطنان ایرانی حضور داشتند، مهدی آقاجعفری سفیر، مرتضی صبوری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پرفسور میهانجو مدیر مرکز مطالعات استراتژیک تانزانیا، دکتر خطیب مترجم امام خمینی (ره) در فرانسه، شیخ اباصالح شیخ اهل تسنن، شیخ یوسف کندوچه رئیس شورای ائمه جمعه و جماعات تانزانیا، وزیر سیمبا رئیس مرکز شیعیان اثناعشری بومی، دکتر چارلز مصطفی کایوکا استاد دانشگاه دارالسلام حضور داشتند.

مرتضی صبوری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این برنامه، به بیان سخنانی درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخت و درخصوص عنوان سمینار مبنی بر بررسی روابط ایران و تانزانیا به ویژه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، با اشاره به پیشینه روابط تاریخی دو کشور به مطالبی اشاره کرد.

صبوری در سخنان خود با اشاره به تاکید صاحبنظران به بی نظیر بودن انقلاب اسلامی ایران در عصر حاضر، به تشریح ویژگی های فرهنگی انقلاب که آن را به عنوان انقلاب ارزش ها مطرح کرده است، پرداخت و به موضوع نگرش جدید و توجه ویژه سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب به افریقا به عنوان قاره مهمی که برای مدت طولانی تحت ظلم و ستم بوده است، اشاره کرد و به بیان برخی مناسبات تاریخی و فرهنگی و اجتماعی بین ایران و تانزانیا پرداخت.

مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا در سخنان خود با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به دوستداران انقلاب اسلامی و تشکر از رایزنی فرهنگی در تنظیم سمینار مذکور، به ویژگی های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب در راستای مبارزه با ظالم و حمایت از مستضعفین پرداخت. پ

وی با اشاره به جریان های افراطی و تکفیری و تروریستی که صحنه جهانی را سرشار از خشونت و ترور کرده اند، به تشریح سیاست اصولی ایران در نفی خشونت و دفاع از منطق و استدلال و عدالت پرداخت و پیشنهادات ایران در گفتگوی تمدنها و جهان عاری از خشونت و افراط گرایی را در همین چارچوب تحلیل کرد.



جعفری با ذکر سیاست اصولی ایران در دفاع از مردم سوریه و عراق، سیاست های حمایت از تکفیریون و تروریستها را محکوم کرد و خواستار پایان این جنایات علیه بشریت شد. وی به دستاوردهای علمی فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در طول ۳۶ سال گذشته اشاره کرد و این که ایران علیرغم همه مشکلات، در منطقه خاورمیانه و جهان رتبه علمی ممتازی دارد و به همت جوانان ایرانی پیشرفت های چشمگیری در حوزه های مختلف علمی بدست آمده است که این دستاوردها در خدمت کشورهای دوست مانند تانزانیا می باشد.

سفیر ایران در تانزانیا با ذکر آمار تولیدات علمی ایران و روند رو به رشد دانشگاه ها و دانشجویان در کشور در مقام مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی، گفت: این پیشرفت ها مایه مباهات همه دوستان و علاقمندان ایران است. وی با تشریح وضعیت موجود همکاری دو کشور ایران و تانزانیا، روند این همکاری های را مثبت و رو به توسعه دانست و اظهار امیدواری کرد دو کشور با فعال تر کردن ظرفیت های همکاری های خود، گامهای بلندتری را در این جهت بردارند.

دکتر چارلز مصطفی کایوکا استاد دانشگاه دارالسلام در سخنرانی خود به روند تاریخی همکاریهای بین دو کشور ایران و تانزانیا با تاکید بر پیشینه تاریخی ایران در زنگبار و مناطق ساحلی تانزانیا اشاره کرد. وی با بیان مطالعات خود در سالهای اخیر پیرامون آثار تاریخی منسوب به ایران در مناطق مختلف تانزانیا، حضور ایرانیان را در سرزمین تانزانیا دربردارنده خدمات شایان توجهی از سوی آنان دانست و خواستار حفاظت از این تاریخ درخشان شد. نامبرده ظرفیت همکاری های ایران و تانزانیا را بسیار خوب توصیف کرد و با اشاره به سفرهای خود به ایران، دستاوردهای انقلاب اسلامی را در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و علمی شگفت انگیز دانست و تجارب و دانش ایرانیان را برای توسعه تانزانیا راهگشا برشمرد.



دکتر احمد خطیب استاد دانشگاه که در زمان حضور حضرت امام (ره) در فرانسه بعنوان مترجم ایشان انجام وظیفه میکرد، در سخنرانی خود به خاطرات زیبای آن دوران در محضر حضرت امام خمینی (ره) اشاره داشت. وی حضرت امام (ره) را شخصی دانست که تمام عمرپربرکتش برای اسلام و انجام تکلیف وقف شده بود و هیچ عامل دیگری جز ادای تکلیف الهی در مبارزاتش ضد رژیم ستمگر شاه نقش نداشت و در مواجهه با ایشان، عظمت و ابهت حضرت امام(ره) به گونه ای بود که دوست و دشمن به آن اعتراف داشتند و این عظمت مطمئنا از ناحیه خداوند بود که امام (ره) عمر خود را بعنوان عبد مخلص خدا در خدمت احیای اسلام و عظمت مسلمین مصروف کرد.

خطیب نظم و انضباط امام(ره) را مایه شگفتی دانست که هیچ عاملی نمی توانست باعث بهم خوردن این نظم شود. دکتر خطیب شناخت و مطالعه انقلاب اسلامی ایران را بدون درک و شناخت صحیح از حضرت امام خمینی (ره) غیرممکن توصیف کرد و خواستار تلاش علمای مسلمان تانزانیا برای شناخت هرچه بیشتر حضرت امام(ره) و بهره گیری از اندیشه های ایشان شد.

شیخ اباصالح روحانی اهل تسنن در سخنان خود به روحیه انقلابی حضرت امام خمینی (ره) اشاره کرد که برخاسته از بینش سیاسی ایشان در رابطه با اسلام و جهان اسلام بود. وی اسلام مدنظر امام خمینی (ره) را اسلامی دانست که برای دنیا و آخرت مردمان برنامه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و با اسلام محدود به احکام فردی و فارغ از حکومت فاصله بسیار دارد.

اباصالح نگرش و اعتقاد راسخ حضرت امام (ره) در پیوند صحیح دین و سیاست، رمز موفقیت انقلاب اسلامی ایران را هم در بهره گیری صحیح از آموزه های اسلام دانست که وقتی با خلوص و اتکال به خدا و وحدت مردمی همراه شد، انقلاب کم نظیر اسلامی ایران را رقم زد که هنوز هم صاحبنظران و سیاستمداران در درک کامل ماهیت آن مانده اند. وی نیاز عصر حاضر را به رجوع به آموزه های اصیل اسلام ضروری دانست و جنایات گروه های تکفیری را توطئه و فتنه قدرت های استکباری برشمرد که با اسلام هراسی قصد از بین بردن وجهه اسلام اصیل و مسلمانان واقعی را دارند زیرا این قدرت ها فهمیده اند که بدون اسلام هراسی، اقبال مردم به اسلام واقعی و ناب بیش از سائر ادیان است و این برای آن ها که به دنبال سلطه بر ملتها هستند قابل تحمل نیست.

این روحانی اهل سنت اظهار داشت انقلاب اسلامی ایران درسها و تجارب بسیار ارزشمندی دارد که برای کشوری چون تانزانیا بسیار سودمند است.

پرفسور میهانجو استاد دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک تانزانیا نیز در سخنرانی خود به بررسی نظری و عملکردی انقلاب اسلامی ایران پرداخت. وی با تحلیل شرایط زمانی و مکانی وقوع انقلاب اسلامی، امکان پیروزی انقلاب را به باور بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران غیرممکن می دانست زیرا نه شرایط مکانی و نه شرایط زمانی هیچ کدام به طور طبیعی مستعد این پیروزی نبود لذا باید گفت این انقلاب با ویژگی های خاص خود، معجزه ای در قرن بیستم بود که مشابهی هم در قرون گذشته نداشته است.

وی نقش رهبری در بسیج مردم و هدایت آن ها را بسیار مهم در پیروزی انقلاب اسلامی دانست که با اشاره به ویژگی های شخصیتی امام خمینی (ره)، ایشان را کسی دانست که توانستند با ارائه شناخت جدیدی از اسلام، ظرفیت ایدئولوژیکی اسلام را در مبارزه بکار گیرد و در طول مسیر مبارزه و پیروزی انقلاب و بعد حفظ و حراست از آن، عمل به آموزه های این مکتب را محور قرار دهد و دین اسلام را به عنوان یک دین دارای برنامه جامع برای حکومت کردن بر خلاف باور بسیاری در جهان مطرح کند که طبیعتا این نگاه و اندیشه و عملکرد ناشی از آن، خوشایند قدرت ها نخواهد بود و با آن مبارزه می کنند ولی از آن جا که این اندیشه و برداشت نوین از اسلام در افکار عمومی جهان خاصه ستمدیدگان و محرومین و آزاد اندیشان طرفدار بسیار دارد طبعا علیرغم همه کارشکنی ها و توطئه ها در مسیر این اندیشه، راه خود را در قلوب ملتها بتدریج باز می کند که برخی تحولات دنیای کنونی را باید ناشی از این دیدگاه دانست.

میهانجو تحلیل و بررسی انقلاب اسلامی ایران را از ابعاد مختلف بسیار مهم برشمرد و با تاکید بردو مولفه اسلام و موقعیت استراتژیک ایران، مطالعه انقلاب اسلامی را حاوی نکات ارزشمندی برای تحلیل صحیح تحولات دنیای کنونی دانست و کشور تانزانیا را نیز نیازمند بهره گیری از تجارب انقلاب اسلامی در راستای حفظ استقلال و هویت فرهنگی خود و اتکای درست به توانمندی های درونی در برنامه پیشرفت و توسعه کشور دانست و خواستار بررسی راههای افزایش همکاری های بین دو کشور و انتقال این تجارب شد. او با اشاره به روابطی که در گذشته تاریخی دو سرزمین ایران و تانزانیا بوده است، حضور ایران و ایرانی را در تانزانیا همیشه منشاء خدمات و رشد و پیشرفت تانزانیا در عرصه های مختلف خاصه فرهنگی و اجتماعی دانست که مردم نشانه های آن را در زبان سواحیلی و در گوشه و کنار سرزمین تانزانیا شاهد هستند لذا تاکید کرد که روابط دو کشور در ابعاد مختلف میتواند استراتژیک تعریف شود.

در حاشیه این سمینار، نمایشگاه کتاب و عکس روابط دو کشور ایران و تانزانیا برپا شده بود. همچنین فیلم مستند زیبایی از ایران اسلامی سرزمین فرهنگ و هنر کهن، به نمایش در آمد و سفیر و رایزن فرهنگی نیز در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح اهداف سمینار پرداختند. حضور پررنگ رسانه ها نشانه اهمیت موضوع سمینار برای آنها بود که با پوشش وسیع خبری همراه شد.