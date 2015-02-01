۱۷۸۰ عنوان مهارت مورد نیاز بازار کار خراسان جنوبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند بعد ازظهر یکشنبه در هفتمین کارگروه اشتغال خراسان جنوبی اظهارکرد: طرح نیاز سنجی آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در استان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، تعیین آموزش های مهارت مورد نیاز بازار کار طی پنج سال آینده در این سه بخش بوده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جامعه آماری این طرح یک هزار و ۵۵۴ نفر از کارشناسان و مسئولان واحدهای اقتصادی استان بوده اند، گفت: طبق نتایج این طرح، تعداد یک هزار و ۷۸۲ رشته و حرفه مورد نیاز بازار کار استان مشخص شد.

خوشایند به مهم ترین مشکلات توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در استان اشاره کرد و افزود: کمبود کلاس های آموزشی، نبود دوره های تخصصی در برخی مناطق و عدم تأمین کافی نیاز بازار کار و از طرفی مشکل بودن راه اندازی این کلاس ها به دلیل گستردگی و پراکندگی در همه مناطق استان از مهم ترین مشکلات پیش روی این بخش است.

ابلاغ ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای مددجویان کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در سال جاری میزان ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به مددجویان کمیته امداد به بانک های استان ابلاغ شده است.

مهدی خزاعی عرب اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلون تومان به بانک های عامل معرفی شده اند و این یعنی ۱۰۰ درصد این تسهیلات از سوی کمیته امداد به بانک های عامل معرفی شده اند.