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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۲۱

امیر سرلشگر صالحی:

آمادگی نیروی هوایی ارتش نویدبخش موفقیت‌های بیشتر آن است

آمادگی نیروی هوایی ارتش نویدبخش موفقیت‌های بیشتر آن است

فرمانده کل ارتش، آمادگی بخش‌های مختلف و وضعیت نیروی هوایی ارتش را نویدبخش موفقیت‌های بیش از پیش این نیرو در سطوح مختلف دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر و سالروز بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش امروز در پایگاه شکاری ترابری شهید لشگری نیروی هوایی ارتش حضور یافت.

وی در این دیدار که امیر سرتیپ خلبان علیرضا برخور، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش وی را همراهی می‌کرد، از بازآماد هواپیماهای ترابری ۷۴۷، ۷۰۷ و سی ۱۳۰ و سامانه شبیه‌ساز هواپیمای ۷۴۷ بازدید کرد.

فرمانده کل ارتش در این بازدید گفت: نقش نیروی هوایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیار مهم و از نقاط قوت انقلاب بوده است.

امیر سرلشگر صالحی افزود: آمادگی بخش های مختلف و وضعیت نیروی هوایی ارتش، این نوید را می‌دهد که بیش از پیش شاهد موفقیت‌های این نیرو در سطوح مختلف باشیم.

کد مطلب 2482093

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