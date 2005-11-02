مقامات تركيه اصلاحات را به طور جدي دنبال مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه اتريشي وينرسايتونگ، كميسيون اروپا همچنان بر تداوم آمادگي خود در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تاكيد دارد .

اگرچه اتحاديه اروپا حداقل زمان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را 10 سال ديگر تخمين زده است، اما بارها اعلام كرده است كه اين كشور بايد تا دو سال آينده اصلاحات مهم خواسته شده از سوي اين اتحاديه را محقق كند.

وينرسايتونگ در ادامه نوشت : اعمال شكنجه در تركيه از جمله مواردي است كه اتحاديه اروپا همواره بر روي آن تاكيد داشته و خواهان توقف آن مي باشد .

اين روزنامه اتريشي همچنين تصريح كرد : كميسيون اروپا ليستي را از جزئيات موارد خواسته شده خود از تركيه فراهم آورده و بر اساس آن خواهان تغييرات قضايي در اين كشور است .

احياي آموزش و هنر از ديگر مواردي است كه تركيه ملزم به اجراي آن است .

وينر سايتونگ در پايان نوشت : مقامات آنكارا در شرايط كنوني و همزمان با آغاز مذاكرات جدي اتحاديه اروپا بر سر پيوستن تركيه به اين اتحاديه بر آن شده اند تا خواسته هاي مطرح شده را با جديت هر چه بيشتر دنبال كرده و آنها را عملي كنند .

اگر چه برخي از مسئولان ترك در اظهارنظرهاي مختلف خود در اين زمينه خاطرنشان مي كنند كه اين كشور ديگر پيش شرطهاي اتحاديه اروپا را نخواهد پذيرفت اما شواهد امر حكايت از مسئله ديگري دارد .