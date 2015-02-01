امیدواری چپ های اسپانیا به توقف سیاستهای ریاضت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، پیروزی ائتلاف چپگرای «سی ریزا» در یونان چپ های اسپانیا را نیز به تغییر سیاست های ریاضت اقتصادی دولت این کشور امیدوار کرده است.

طی روزهای اخیر هزاران نفر از طرفداران حزب چپگرای «پودموس» به خیابان های مادرید آمده و توقف اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی را که به بیکاری هزاران نفر انجامیده، خواستار شدند. معترضان با سردادن شعارهایی مانند «بله، این امکان پذیر است» و «تیک تاک، تیک تاک، زمان تغییر فرا رسیده» بر لزوم تغییر سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا بر مادرید تاکید کردند.

این تظاهرات در حالی پس از پیروزی ائتلاف چپگرای «سی ریزا» به رهبری «الکسیس چیپراس» در یونان و با عنوان «رژه تغییر» آغاز شده که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود. طبق نظرسنجی ها حزب پودموس که اواسط نوامبر 2014 تشکیل شده از بخت خوبی برای پیروزی در انتخابات پارلمانی اسپانیا در نوامبر سال جاری میلادی برخوردار است.