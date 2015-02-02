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۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

آغاز اجرای مدل جدید بازرسی کار در کارگاه‌ها

آغاز اجرای مدل جدید بازرسی کار در کارگاه‌ها

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار از آغاز اجرای مدل جدید خودبازرسی کار در کارگاه های زیر 25 نفر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصابتی در نشست توجیهی مدل خودبازرسی در کارگاه‌ های مازندران اظهارداشت: با اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی، میزان ایمنی در کارگاه‌ ها افزایش می‌یابد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی در مازندران، به سیاست‌ های جدید معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عرصه بازرسی کار اشاره و خاطرنشان کرد: آگاه‌ سازی و حساس‌ سازی بیش از پیش کارگران و کارفرمایان در ایمنی و حفاظت کار در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار این معاونت قرار دارد.

اصابتی عنوان کرد: بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های تشکل‌ های کارفرمایی و کارگری در توسعه ایمنی از راهبردهای اساسی حوزه بازرسی کار است. در این زمینه هدف این نهاد جلب مشارکت تشکل‌ ها و استفاده از توان حرفه‌ ای و تخصصی بخش خصوصی همگام با راهبردهای دولت تدبیر و امید و سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی در مباحث مربوط به ایمنی در محیط کار است و این مدل برای کارگاه های زیر 25 نفر اجرا می شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه در بخش معدن و ساختمان با نگاه ویژه به دنبال کاهش حوادث هستیم و برنامه‌ های مستمری در این زمینه داریم گفت: در بحث حوادث ناشی از کار 19 دستگاه دخیل هستند و باید برنامه‌ ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: علت انتخاب استان مازندران در اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی، استفاده از تجربیات و عملکرد مطلوب این استان برای ایمنی و اجرای موفق طرح‌ هایی از قبیل آموزش ایمنی کارگران، پیمانکاران و تعامل مثبت با تشکل‌ ها است.

کد مطلب 2482127

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