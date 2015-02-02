به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصابتی در نشست توجیهی مدل خودبازرسی در کارگاه‌ های مازندران اظهارداشت: با اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی، میزان ایمنی در کارگاه‌ ها افزایش می‌یابد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی در مازندران، به سیاست‌ های جدید معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عرصه بازرسی کار اشاره و خاطرنشان کرد: آگاه‌ سازی و حساس‌ سازی بیش از پیش کارگران و کارفرمایان در ایمنی و حفاظت کار در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار این معاونت قرار دارد.

اصابتی عنوان کرد: بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های تشکل‌ های کارفرمایی و کارگری در توسعه ایمنی از راهبردهای اساسی حوزه بازرسی کار است. در این زمینه هدف این نهاد جلب مشارکت تشکل‌ ها و استفاده از توان حرفه‌ ای و تخصصی بخش خصوصی همگام با راهبردهای دولت تدبیر و امید و سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی در مباحث مربوط به ایمنی در محیط کار است و این مدل برای کارگاه های زیر 25 نفر اجرا می شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه در بخش معدن و ساختمان با نگاه ویژه به دنبال کاهش حوادث هستیم و برنامه‌ های مستمری در این زمینه داریم گفت: در بحث حوادث ناشی از کار 19 دستگاه دخیل هستند و باید برنامه‌ ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: علت انتخاب استان مازندران در اجرای مدل خودبازرسی درون کارگاهی، استفاده از تجربیات و عملکرد مطلوب این استان برای ایمنی و اجرای موفق طرح‌ هایی از قبیل آموزش ایمنی کارگران، پیمانکاران و تعامل مثبت با تشکل‌ ها است.