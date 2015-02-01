اخراج بازیکن تیم وحدت در پیروزی ما نقشی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رستمی عصر یکشنبه پس از پیروزی تیمش برابر وحدت قم در لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان اظهار داشت: پیش از بازی امروز استرس صعود داشتیم و نیاز مبرمی به کسب پیروزی در این مسابقه داشتیم و خوشحالم که توانستیم امروز به هدفمان برسیم و صعودمان را قطعی کنیم.

وی افزود: باید با منطقی‌تر و با حوصله بازی می‌کردیم و موفق شدیم در نیمه دوم از عمق دفاع حریف به دروازه آن‌ها برسیم و ۲ گل به ثمر برسانیم و در مجموع می‌توان گفت عملکرد تیم مطلوب بود و حتی اگر در ضد حملات با طمانیه عمل می‌کردیم می‌توانستیم به گل‌های بیشتری برسیم.

مربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه گفت: در ۱۰ دقیقه نخست بازی، تیم وحدت قم سوار بر توپ و میدان بود اما در ادامه با اخراج بازیکن حریف شرایط بازی به سود ما شد اما اگر هم بازیکن آن‌ها اخراج نمی‌شد به گل می‌رسیدیم و اخراج آن بازیکن گرچه کار ما را آسان کرد اما عامل پیروزی ما نبود.

رستمی در مورد حوادث انتهای مسابقه و درگیری‌ها بیان کرد: تیمی که سقوط کرده باید هم از نظر فکری و روانی در شرایط بدی باشد و فکر می‌کنم نیمکت تیم حریف هم جو متشنجی داشت و بعید می‌دانم بازیکن تیم ما در بروز این درگیری‌ها نقشی داشته باشد.

وی عنوان کرد: صعود ما قطعی شده و از امروز برای دور آینده برنامه ریزی می‌کنیم و امیدواریم امسال به لیگ بالا‌تر راه پیدا کنیم البته باید از تجربیات فصل گذشته درس بگیریم و با تمرکز بیشتری در مراحل پایانی به میدان برویم.

مربی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه درباره مشکلات فوتبال کرمانشاه خاطرنشان کرد: فوتبال یک صنعت است و کرمانشاه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و درگیر بودن با جنگ تحمیلی از نظر ساختار اقتصادی بنیه حمایت بخش خصوصی از یک تیم لیگ یکی را ندارد اما خوشبختانه با وجود مدیر عامل باشگاه بعثت و حمایت بخش خصوصی از تیم بعثت، شرایط خوبی داریم.