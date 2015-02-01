کاهش 40 درصدی محصولات کشاورزی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به مشکل کم آبی در حوضه های مارون، کرخه، زهره و خیرآباد افزود: متاسفانه وضعیت آب در حوضه های زهره و خیر آباد بحرانی است.

وی اظهار داشت: متاسفانه کشاورزی خوزستان فدای تامین برق سایر استان ها می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در اثر بی تدبیری مسئولان و در اوج نیازمندی مزارع کشاورزی خوزستان به آب، آبگیری سد سیمره در حال انجام گرفتن است و وزرات نیرو در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.

چنگلوایی با بیان اینکه تا کنون هیچ گونه رها سازی آبی از سوی این سد صورت نگرفته اظهار کرد: نمایندگان خوزستان در پی طرح سوال از وزیر نیرو هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه تا کنون به دلیل کمبود آب در حوضه های کرخه، زهره و خیرآباد به محصولات کشاورزی این مناطق 25 درصد خسارت وارد شده و در صورتی که این روند ادامه یابد این میزان خسارت به 40 درصد خواهد رسید.

مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان گفت: استان خوزستان جز معدود استانهای کشور در خصوص احداث شهرک های کشاورزی محسوب می شود و در همین راستا چندین منطقه در استان شناسایی شدند.

چنگلوایی همچنین از احداث شهرک های دامپروری با رویکرد توسعه گاو و گاومیش داری، صنایع لبنی، شیلات و صنعت خرما از سوی وزرات جهاد کشاوری مصوب شده خبر داد.

وی تاکید کرد: به طور حتم احداث شهرک های کشاورزی به منظور سالم سازی و ساماندهی محصولات کشاورزی خوزستان با رویکرد صادرات محوری بسیار تاثیر گذار خواهند بود.

مدیر کل جهاد کشا.رزی خوزستان با اشاره به استقرار ستاد توسعه شیلات در استان گفت: این ستاد برنامه توسعه شیلات را تدوین می کند که خوشبختانه در این زمینه طرح های بسیار بزرگی همچون فاز دوم مجتمع پرورش ماهی آزادگان در حال انجام گرفتن است.

چنگلوایی توسعه سیستم های نوین کشاورزی را یکی از اهداف وزرات جهاد کشاورزی برشمرد و افزود: در صورتی که کشاورزان خوزستانی بخواهند از روش های نوین کشاورزی استفاده کنند اعتباراتی از سوی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به آنها اعطا می شود.

وی افزود: در سال جاری 60 میلیارد تومان اعتبار از سوی وزرات جهاد به همین منظور در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: استان خوزستان در زمینه تولید گل نرگس از نظر سطح و میزان در رتبه دوم کشور قرار گرفته و بیشترین میزان تولید این نوع گل در استان فارس وجود دارد.

چنگلوایی با اشاره به پدیده ریزگرد ها و اثرات آن بر روی محصولات کشاورزی خوزستان گفت: گیاه یک موجود زنده است که برای رشد و نمو نیازمند آب و هوای سالم است ولی متاسفانه پدیده شوم ریزگرد ها بر روی میزان تولید و کیفیت محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات تاثیر گذار است.

وی در ادامه همچنین در خصوص حجم تولیدات ماهی خاویار در خوزستان اظهار کرد: در سال گذشته شش کیلوگرم ماهی خاویار در استان برداشت شد که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال جاری این میزان به 80 کیلو گرم خواهد رسید.

مدیر کل جهاد کشاورزی خوزستان افزود: بخش خصوصی باید وارد شود و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز مجوز های لازم و تسهیلات مورد نیاز متقاضیان را در اختیار آنها قرار می دهد.

چنگلوایی با بیان اینکه در بیش از 75 هزار هکتار از اراضی خوزستان از سموم طبیعی استفاده می شود گفت: اینگونه کشت محصولات کشاورزی در راستای تولید محصول سالم صورت می گیرد و نیازمند تدام آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ گونه مشکلی در توزیع میوه شب عید در استان نداریم عنوان کرد: فعالیت های لازم در راستای حمل، توزیع و نگه داری بیش از دو هزار و 50 تن میوه پرتغال و هزار و 200 تن میوه سیب انجام گرفته است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به استخدام 633 نفر در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در دهه فجر سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه 540 نفر از این افراد در شهرستان های استان مشغول فعالیت هستند و مابقی نیز در دهه فجر شاغل می شوند.

چنگلوایی همچنین در خصوص پروژه های این سازمان در دهه فجر سال جاری گفت: به همین منظور 122 پروژه در بخش های مختلفی همچون فعالیت های زیر بنایی، دام و طور، باغی، صنایع دستی، شیلات، اداره کل دامپزشکی، تعاون روستایی و امور عشایر با اعتبار 678میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.