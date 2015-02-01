12 کشته در حمله بوکو حرام به شمال نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شورشیان بوکو حرام بار دیگر مناطق شمالی نیجریه را هدف حملات خود قرار دادند. در حمله ای که این شورشیان امروز یکشنبه به شهر مایدوگوری مرکز ایالت بورنو انجام دادند، دست کم 12 نفر کشته و 37 نفر دیگر مجروح شدند.

منابع بیمارستانی در مایدوگوری می گویند بیشتر مجروحان هدف شلیک های بی هدف شورشیان قرار گرفته اند. یک شاهد عینی به خبرگزاری شینهوا گفت در حمله امروز سه نفر به دلیل پرتاب نارنجک توسط شورشیان به شکل بی هدف به یک آپارتمان کشته شده اند.

گفتنی است سازمان عفو بین الملل ضمن بحرانی خواندن وضعیت در شمال نیجریه در مورد سرنوشت صدها هزار غیرنظامی ساکن مناطق مورد حمله بوکوحرام ابراز نگرانی کرده است.