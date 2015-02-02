به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر از اجرای طرح توانمندسازی روستائیان خبر داد و اظهار داشت: در این طرح مهارت های مورد نیاز روستائیان از طریق مسئولان هر شهرستان شناسایی و در اختیار این سازمان قرار می گیرد و رشته های مورد نیازشان در روستاها به علاقمندان ارائه می‌شود.

وی افزود: این طرح در سطح ملی آماده است که پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی این نهاد، عملیاتی خواهد شد.

اجرای طرح آموزش بازار محور در بوشهر

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر بیان داشت: یکی دیگر از طرح‌های این سازمان، طرح آموزش بازار محور است که بر اساس آن، آموزش باید با تولید و فروش همراه باشد.

وی ادامه داد: این طرح در رشته های کشاورزی، صنایع دستی و صنایع چوبی و فلزی و ... با اولویت اجرا از سوی مراکز خصوصی پیاده خواهد شد که مهارت آموزی در این طرح منجر به اشتغال حرفه آموز و تولید می شود.

کازرونی گفت: آموزش اقشار آسیب پذیر اجتماع همچون زنان بد سرپرست و بی‌سرپرست و زندانیان، یکی دیگر از طرح‌های سازمان فنی و حرفه‌ای است که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط اجرا خواهد شد تا این اقشار نیز پس از حرفه آموزی، شرایط ورود با بازار کار را داشته باشند.

استخدام مربیان حق التدریس فنی و حرفه ای

وی از استخدام بیش از چهار هزار نفر از مربیان حق التدریس کشور در سال آینده خبر داد و گفت: سهم استان بوشهر در این طرح ۳۹ نفر است و مربیان حق التدریسی که از پایان شهریور ۹۱ تا کنون مشغول به همکاری با این سازمان هستند، با اولویت شاغلان در مناطق محروم و با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم، پس از کسب حداقل نمره در آزمون عمومی و سپس تخصصی، استخدام می شوند.

این مسئول گفت: اعتبارات توسعه و تجهیز مدارس فنی و حرفه ای استان در سال جاری، یک میلیارد و ۲۷۳میلیون تومان است که تا کنون ۵۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن تخصیص یافته است.

آموزش هشت هزار نفر برای اشتغال در نیروگاه اتمی

کازرونی بیان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای تفاهم نامه ای با سازمان انرژی اتمی نیز امضا کرده که طبق آن، هشت هزار نفر طی پنج سال، مهارت های مورد نیاز فازهای ۲و ۳ نیرگاه اتمی بوشهر را دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به نیروهای بومی استان است، افزود: زمان آغاز آموزش به مهارت آموزان، ابتدای مهرماه سال آینده است.

کازرونی گفت: استانداردها و سرفصل‌های مهارت، تامین بخشی از تجهیزات و ملزومات کارگاه ها، نظارت بر اجرای دوره‌ها، بخشی از تجهیز خوابگاه‌های شبانه‌روزی و توانمندسازی مربیان بومی و تامین بخشی از نیروی آموزشی آن و برگزاری آزمون های پایان دوره بر عهده نیروگاه اتمی بوشهر است.

امضای تفاهم همکاری با وزارت نفت برای آموزش ۲۰ هزار نفر

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری فی‌مابین این سازمان و وزارت نفت منعقد شده است، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، در پنج سال آینده، به بیش از ۲۰ هزار نفر نیرو در همه سطوح، آموزش مهارت خواهیم داد و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و یا یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، متولی همکاری با سازمان در این زمینه هستند.

کازرونی از امضای تفاهم نامه همکاری با مراکز رشد نیز خبر داد و اظهار کرد: کارآموزان فنی و حرفه‌ای که صاحب ایده و طرح باشند از سوی این سازمان به مراکز رشد معرفی خواهند شد تا با دریافت تسهیلات و همکاری لازم، ایده و حرفه خود را اجرا کنند.

وی اعتبارات جاری سالانه این سازمان را چهار میلیارد و ۵۶۹ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: فنی و حرفه‌ای استان بوشهر در سال جاری با توجه به قراردادها و تفاهم نامه های خود، ۶۴۰ میلیون تومان در حوزه های مختلف، کسب درآمد داشته است.