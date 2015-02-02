تجلیل از پیشکسوتان در حضورسجادی و چهره های مطرح ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 93 به مناسبت گرامیداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سالن شهید حیدرنیا برگزار شد.

در این جشنواره نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان، گرشاسبی مدیر کل حوزه وزارتی، مناف هاشمی معاون توسعه منابع و سرمایه گذاری وزارت ورزش و جوانان، نژادفلاح مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، زرنگار رئیس اداره شمالغرب استان تهران و جمعی دیگر از مسئولان ورزش کشور حضور داشتند.

همچنین چهره های ورزشی مطرح از جمله احسان حدادی، حمید سوریان و احمدرضا عابدزاده نیز از مهمانان ویژه این مراسم بودند. مسئولان ورزش در این مراسم در اقدامی نمادین با یک شاخه گل به مقام شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

در ادامه ورزشکارانی از هیات های ورزشی استان تهران در سالن اجرای مراسم رژه رفتند و در پایان از خانواده معظم شهدا و پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی تجلیل به عمل آمد.

سجادی: برگزاری این جشنواره‌ها به توسعه و پیشرفت ورزش کمک می‌کند

نصرالله سجادی نیز در سخنانی کوتاه ضمن تبریک سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: برگزرای این جشنواره در نخستین روز از دهه مبارک فجر را تبریک می گویم. استان تهران به عنوان قطب ورزش کشور قطعا گنجایش برگزاری جشنواره های بزرگتر از این را هم دارد.

معاون وزیر ورزش و جوانان افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی علاوه بر گرامیداشت این ایام در توسعه و پیشرفت ورزش کشور تاثیرگذار خواهد بود. من از طرف وزیر ورزش و جوانان در این مراسم حضور پیدا کردم و از همه تلاش ها و زحمات سالیان گذشته شما برای پررونق کردن ورزش استان سپاسگزارم.