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۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۴:۳۶

تهیه سند کاهش آسیب های اجتماعی در تهران/ بررسی وضعیت طلاق

تهیه سند کاهش آسیب های اجتماعی در تهران/ بررسی وضعیت طلاق

معاون اجتماعی سیاسی استانداری تهران، از تشکیل کارگروه فرهنگی اجتماعی پایتخت خبر داد.

شهاب الدین چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه با توجه به وجود آسیب های زیادی که در پایتخت اعم از روسپیگری، تکدی گری، کودکان کار و خیابان و...، وجود دارد آیا سندی تحت عنوان کاهش آسیب های اجتماعی در تهران تدوین و اجرایی نشده است، گفت: این کار انجام شده اما در مراحل ابتدایی است. البته یک اتاق فکر در معاونت اجتماعی سیاسی استانداری تشکیل شده که در این خصوص داریم مطالعه می کنیم.

وی افزود: البته کارگروه فرهنگی اجتماعی استان تهران بزودی (تا اواخر بهمن) تشکیل می شود که موضوع کاهش طلاق در تهران، تسهیل ازدواج جوانان و ارتقای مشارکت های عمومی در مناطق حاشیه نشین در دستور کار این جلسه قرار دارد.

کد مطلب 2482224

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