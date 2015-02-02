استفاده درست از شبکه های اجتماعی موجب آبادانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در مراسم تکمیل پوشش دیجیتال شبکه های صدا و سیما در سالن همایش های صدا و سیما افزود: در 36 سال گذشته نسبت به معرفی انقلاب به خارج از مرزها آنطور که شایسته بوده کار نشده و به عبارت دیگر دفاع یا پاتک ما به اندازه تک و حمله دشمن نبوده است.

وی افزود: امروزه شبکه های اجتماعی سریع تر از شبکه های رسمی در جوامع موج ایجاد می کنند و همان قدر که این شبکه ها در بعد تخریب اثر می گذارند مطمئنا در بعد آبادانی هم همین تاثیر را می توانند داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در زنجان بیان کرد: ما در این دنیا نمی توانیم به دور خود دیوار بکشیم و بگوییم با کسی کاری نداریم چراکه دنیا با ما کار دارد و دشمن با تمام توان ما را مورد هجمه قرار داده است.

حجت الاسلام خاتمی خاطرنشان کرد: آمریکا چشم دیدن انقلاب را ندارد و دانش هسته ای بهانه ای بیش نیست و از نظر آمریکا تنها جرم ما این است که نمی توانیم از ایمان و عقیده خود دست برداریم و البته ما نیز این را صریح و شفاف بیان می کنیم.

وی افزود: ایران اهل مذاکره و عرف دیپلماتیک است و این را به تمام دنیا ثابت کرده در بسیاری از مذاکرات برخی از وزاری 6 کشور با 60 کارشناس که هر یک در بحث سیاست گرگ گله اند در برابر تیم مذاکره کننده ایران قرار می گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان با اشاره به اینکه لازم است از تیم مذاکره حمایت شود خاطر نشان کرد: اگر حرف هایی گفته شود که روحیه مذاکره کنندگان کم شود کار درستی نکرده ایم و همانند رهبر باید برای موفقیت تیم مذاکره کننده ایران دعا کنیم.