سد پرماجرا به ایستگاه افتتاح رسید/ مطالبه مردم از معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای احداث دو سد کمال صالح و مروک بر روی یک رودخانه حکایتی است که طی سالهای گذشته بارها به سرخط رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر رفته است تا سد کمال صالح در استان مرکزی آب را به روی سد مروک در لرستان ببندد، مشکلی که انتظار می رود با افتتاح سد مروک طی امروز با حضور معاون رئیس جمهوری با تدبیر مسئولان وزارت نیرو هرچه سریعتر حل شود.

سد کمال صالح در حالی در سال ۸۴ کلنگ زنی شد که دو سال قبل از آن سد مروک آغاز شده بود و متولیان امر باید از همان روز به این موضوع می اندیشیدند که قرار است چگونه سد ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مروک در پایین دست سد ۱۲۰ میلیون مترمکعبی کمال صالح پر شود.

این در حالیست که علاوه بر سهم ۲۰ میلیون مترمکعبی که باید سد کمال صالح به عنوان حقابه به سد مروک بدهد باید سهم ۱۰ میلیون مترمکعبی محیط زیست منطقه نیز اختصاص داده شود، موضوعی که تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

به هر حال با توجه به بهره برداری از سد مروک طی امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که رفع مشکل حقابه این سد از محل سد کمال صالح پیگیری و تعیین تکلیف شود.

عملیات اجرایی سد سنگریزه ای مروک لرستان در سال ۱۳۸۳ در حدود ۳۷ كیلومتری شمال غرب دورود و در بخش سیلاخور به كارفرمایی شركت آب منطقه ای لرستان با هدف ذخیره سازی آب برای تأمین آب مورد نیاز اراضی دشت سیلاخور آغاز شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان در این رابطه با تشریح وضعیت سد مخزنی مروک اشاره کرد و گفت: مطالعات این سد در سال ۷۴ تکمیل شده است و عملیات اجرایی آن در سال ۸۳ شروع شد.

سیفی افزود: تامین آب کشاورزی برای اراضی به وسعت سه هزار هکتار، ایجاد هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی، توسعه گردشگری، پرورش ماهی، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی دشت پایین دست سد از اهداف ساخت سد مروک هستند.

وی به مشخصات فنی سد مروک اشاره کرد و بیان داشت: این سد از نوع خاکی سنگ ریزه ای با مساحت حوضه هزار و ۹۶۲ کیلومتر مربع بوده که ارتفاع سد از پی ۶۸ متر، طول تاج ۴۸۶ متر، عرض تاج ۱۲ متر و حجم بدنه سه میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اعتبار احداث سد مروک را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: تا کنون مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان برای این سد هزینه شده و میزان اعتبار سال آینده آن ۳۰ میلیارد تومان است.

سیفی به پیشرفت ۳۵ درصدی شبکه سد مروک اشاره کرد و بیان داشت: شرکت آب منطقه ای استان لرستان متعهد شده است تا پایان سال ۹۴، هزار و ۵۰۰ هکتار از شبکه پایاب سد ایوشان و سد مروک را به بهره برداری برساند.

وی افزود: در صورت اختصاص اعتبار پیش بینی می شود شبکه پایاب دو سد ایوشان و مروک در نیمه اول سال ۹۵ بطور کامل به بهره برداری برسند.

بنابر این گزارش سد كمال صالح استان مركزی در بالادست و سد مروك لرستان در پایین دست هر دو در یک حوضه آبریز و بر روی یک رودخانه به نام تیره از سرشاخه های دز احداث شده اند.

كل مساحت حوضه آبریز سد مروک كه حوضه آبریز سد كمال صالح نیز در داخل آن قرار می گیرد برابر ۹۶۲ كیلومتر مربع است كه از این میزان؛ حدود ۶۷۳ كیلومتر مربع آن را سد كمال صالح به خود اختصاص داده و حدود ۲۸۹ كیلومتر مربع یعنی کمتر از ۳۵ درصد مربوط به حوضه آبریز سد مروک است.

نکته قابل توجه آنجاست که قبل از احداث سد كمال صالح اراک؛ حجم ذخیره سازی سالانه سد مروک در مراسم كلنگ زنی ۱۲۰ میلیون متر مكعب اعلام شده بود؛ ولی بعد از احداث و بهره برداری از سد كمال صالح، توسط مدیران و مسئولین شركت آب منطقه ای لرستان اعلام شد كه حجم آبگیری و ذخیره سازی سد مروك به حدود ۵۵ میلیون متر مكعب در سال کاهش یافته است؛ زیرا آب رودخانه تیره در بالادست؛ توسط سد كمال صالح مهار می شود و آب چندانی برای انتقال به پشت سد مروک باقی نمی ماند.

به هر روی امروز با بهره برداری از سد مروک در دولت یازدهم گام مهمی برای شیرین کامی مردم کشاورز منطقه برداشته شده است که انتظار می رود با تدبیر معاون اول رئیس جمهور و پیگیری وزیر نیرو برای تحقق حقابه سد مروک، این شیرینی در کام مردم لرستان دوچندان شود.