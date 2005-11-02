خليل شفيعي : گرايش برخي از محافل به ظاهر فرهنگي ما به سمت " ابتذال " است

اين شاعردرگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : چون " اهل فرهنگ و هنر" افراد خاصي هستند و آن رفتارمناسبي كه درخورشخصيت آنان است با آنها نمي شود ، درنتيجه اين گروه منزوي و درمحفل هايي به ظاهر فرهنگي حضورپيدا مي كنند كه گرايش آن محافل به سمت " ابتذال " است .



خليل شفيعي خاطرنشان كرد : به نظرمن براي اينكه شعرجوان رشد پيدا كند و به جايي برسد بايد براي آن سرمايه گذاري كرد و به آن بها داد و اين امر به دست كارشناسان اهل فن انجام پذير است تا بتوانند جوانها را به سمت درستي جذب و دعوت كنند .



شفيعي در ادامه گفت و گو با مهر ، ياد آور شد : ما بايد به ادبيات كهن و كلاسيك خود احترام بسياري قائل باشيم و هميشه با آن در ارتباط باشيم ، مثلا در دهلي روزهاي چهارشنبه مراسم بيدل خواني برگزار مي شود ، در صورتي كه در شيراز كه يك پايتخت فرهنگي ناميده مي شود يك مراسم حافظ خواني مردمي نداريم و با اين كارفقط حافظ را از مردم گرفته ايم و كادو پيچ كرده روي طاقچه ها قرار داده ايم .

اين شاعر كه در شيراز اقامت دارد ، اضافه كرد : ما درنهايت فقط ياد روزحافظ داريم و يا هرازگاهي سمينارهايي براي اين بزرگان برگزارمي كنيم ، چرا ما نبايد در ايام هفته مراسم هاي سعدي خواني ، حافظ خواني ، مولوي خواني و...را داشته باشيم ؟ ما در حال حاضر رابطه نسل جوان را با پيشينه خودشان قطع كرده ايم به طوري كه جوان امروز از حافظ و سعدي و... چيزي نمي داند .

اين شاعر تصريح كرد : شاعران جوان براي چاپ آثار اوليه خود بايد با اهل فن در اين زمينه مشاوره داشته باشند ، در غير اين صورت چاپ اين آثار به ضررشان است و در چند سال آينده بايد به دنبال اين كتابها و آتش زدنشان باشند .

خليل شفيعي در پايان گفت و گو با مهر، گفت : شاعران ايراني بايد با شاعران كشورهاي ديگرمراوده فرهنگي داشته باشند زيرا ما با داشتن پشتوانه فرهنگي قوي بايد با دنيا روابط فرهنگي برقراركنيم و اين امربايد توسط متوليان اموردراين زمينه مورد بررسي قرار گيرد .