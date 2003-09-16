كارنامه دخالت آمريكا در ايران وحشتناك است

به گزارش خبرگزاري مهراين نويسنده ومورخ آمريكايي درپاسخ به سئوال خبرنگار CNN كه مدعي وجود جنگ قدرت داخلي در ايران شده وازواكنش ايالات متحده مي پرسيد،افزود : هيچ شكي نيست كه در ايران تمايل شديدي براي دموكراسي وجود دارد. اما براي آمريكا مهم اين است كه بايد درك كند كه خود در گذشته دموكراسي را در ايران سركوب كرده است واگر حالا از يك سياستمدار، جنبش يا حزبي حمايت كند، فاتحه دموكراسي را خوانده است. اگر ما در كنار ايران و مردم ايران بايستيم و بگوييم كه شما بايد يك دموكراسي داشته باشيد، خواهند گفت كه ما در 50 سال پيش دموكراسي داشتيم و شما آن را سركوب كرديد.

خبرنگار CNN پرسيد پس سياست آمريكا در ايران امروز چه بايد باشد، بويژه اين كه بر اساس گزارشها ايران داراي بمب است؟(!)

كينزرپاسخ داد: دو كار حساس بايد انجام گيرد. اول اين كه آمريكا بايد در مقابل وسوسه دخالت در ايران مقاومت كند. آمريكا كارنامه وحشتناك دخالت در ايران دارد. موضوعي كه آمريكا بايد درك كند اين است كه ايرانيان چگونه در مورد ما مي انديشند. دوم اين كه در مورد موضوعات اتمي به تصور من بايد آنچه را كه در عراق انجام نداده ايم، در ايران اجرا كنيم. پافشاري كنيم كه بازرسان سازمان ملل متحد و بين المللي كارشان را انجام دهند وبه اتمام برسانند. به آنها هم كمكهاي سياسي و هم اطلاعاتي را كه مي توانيم، بدهيم ومطمئن شويم كه ايران به تعهداتش پايبند بماند.

وي دربرابراين سئوال شد كه آيا احساس مي كنيد كه ايران در امور عراق دخالت مي كند يا نه؟ پاسخ داد: آنها در عراق مشغول فعاليت هستند. ولي آنرا دخالت نمي دانندوبه عنوان يك همسايه درراستاي منافع خود ارزيابي مي كنند. البته براي آنها برتري و تسلط شيعيان در عراق بسيار مهم است، ولي خارجيان آن را دخالت تعبير مي كنند.