پیروزی دوباره زنیت کازان با معروف

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال زنیت کازان روسیه که سعید معروف پاسور تیم ملی والیبال ایران را در اختیار دارد یکشنبه شب در دیدار مقابل لوکوموتیو در چهارچوب رقابتهای لیگ برتر روسیه با نتیجه 3 بر یک با امتیازات 22 بر 25، 25 بر 21، 25 بر 16 و 25 بر 22 به پیروزی رسید.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران از آغاز این دیدار در ترکیب اصلی زنیت به میدان رفت و بازی خوبی را از خود ارایه کرد. ولادیمیر آلکنو، سرمربی زنیت در آغاز مسابقه از نیکولای آپالیکوف، اوگنی سیووژلز، سعید معروف، ویلفردو لئون، الکساندر گوتسالیوک، ماکسیم میخایلوف و الکسی وربوف(لیبرو) استفاده کرد تا مقابل شاگردان آندری ورونکوف، سرمربی تیم ملی روسیه به میدان بروند.