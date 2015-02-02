پایانی بر ۱۰ سال انتظار مردم لرستان/ «ایوشان» به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سد مخزنی ایوشان در ۶۵ کیلومتری خرم آباد در بخش زاغه احداث شده است و بیش از ۱۰ سال از تاریخ کلنگ زنی این پروژه می گذرد تا امروز با تحقق وعده رئیس جمهوری در سفر به استان لرستان این پروژه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح شود.

تراز احداث این سد از سطح دریا هزار و ۸۴۸ متر، حجم مخزن سد ۵۲ میلیون مترمکعب بوده و در حال حاضر آب پشت این سد در تراز ۱۸۴۸ قرار دارد یعنی ارتفاع آب دریاچه سد هم اکنون ۴۴ متر است.

عملیات اجرایی پروژه سد ایوشان از سال ۸۳ آغاز شد و مطابق برنامه زمان بندی قرار بود این سد ظرف مدت پنج سال به بهره برداری برسد ولی به علت قطره چکانی بودن روند تخصیص اعتبارات بیش از ده سال از زمان کلنگ زنی این پروژه می گذرد.

بیشترین اعتباری که به پروژه سد ایوشان تعلق گرفته است مربوط به سال های ۹۱ و ۹۲ بوده و امسال نیز مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شد.

در حالی امروز ایوشان افتتاح شد که این افتتاحیه به معنای بهره برداری کامل از این پروژه نیست چرا که پروژه زمانی به بهره برداری کامل می رسد که شبکه آن نیز به اتمام برسد در حالیکه میزان پیشرفت قیزیکی شبکه پروژه سد ایوشان حدود ۳۵ درصد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان در این رابطه به تشریح وضعیت سد ایوشان پرداخت و عنوان کرد: مطالعات سد مخزنی ایوشان در سال ۷۹ توسط شرکت مهندسین مشاوره آغاز و در سال ۸۲ تکمیل شد بطوریکه در سال ۸۳ عملیات اجرایی این سد توسط قرارگاه سازندگی موسسه علی ابن ابی طالب شروع شد.

وی به اهداف احداث سد ایوشان اشاره کرد و افزود: تبدیل چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی دیم این منطقه به آبی، ایجاد دو هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی، کنترل سیلاب های بهاره، توسعه گردشگری و پرورش ماهی در این منطقه از اهداف ساخت این سد بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان یادآور شد: سد ایوشان از نوع خاکی سنگ ریزه ای با هسته رسی بوده که مساحت حوضه آن حدود ۱۲۰ کیلومتر مربع، ارتفاع آن ۷۲ متر، حجم دریاچه سد ۵۲ میلیون متر مکعب، عرض تاج آن هشت متر، طول تاج ۶۷۶ متر و حجم خاکریزی بدنه سد حدود سه میلیون متر مکعب است.

سیفی اعتبار احداث سد ایوشان را معادل ۱۲۰ میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: تا کنون ۷۰ میلیارد تومان برای احداث سد ایوشان هزینه شده است و مبلغ ۵۰ میلیارد تومان دیگر بابت پرداخت بدهی به پیمانکار، مشاور و خسارت روستائیان ساکن در منطقه دریاچه سد مورد نیاز است.

وی از پیشرفت ۳۵ درصدی شبکه سد ایوشان خبر داد و افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی شبکه سد در حال اجرا بوده و اعتبار مورد نیاز برای احداث این شبکه حدود ۴۰ میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری صورت گرفته برای افتتاح سد ایوشان ۱۲۰ میلیارد تومان و سد مروک نیز ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

استاندار لرستان نیز در این رابطه بیان داشت: حجم ذخیره آب سد ایوشان ۵۲ میلیون متر مکعب بوده که موجودی آن هم اکنون ۲۳ میلیون متر مکعب است.

هوشنگ بازوند به نگاه مثبت دولت برای تخصیص اعتبارات این پروژه طی سال گذشته و امسال اشاره کرد و افزود: ۵۶ درصد اعتبارات سد ایوشان از محل اعتبارات سالهای ۹۲ و ۹۳ و تعهد ۹۴ تامین شده است.

وی اظهار داشت: ساخت هر کدام از این پروژه ها ۱۱ تا ۱۲ سال طول کشیده است و دولت برای تکمیل پروژه هایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت داشتند تامین اعتبار کامل کرد و امروز شاهد بهره برداری از آنها هستیم.

بنابر این گزارش سد ایوشان در حالی به بهره برداری رسید که ظرفیت منحصر به فردی برای توسعه گردشگری در منطقه احداث سد دارد که در صورت برنامه ریز مسئولان برای ایجاد زیرساختها می تواند به بهبود درامد و معیشت مردم منطقه کمک کند.