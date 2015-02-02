نمایشگاه توانمندهای بخش ریگ گشایش یافت

مسعود شیرافکن با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه ظرفیت های بخش ریگ با هدف معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در سطح بخش در حوزه گردشگری، تجارت و دریانوردی، شیلات و آبزی پروری و همچنین فرصت های رونق در حوزه کسب و کار و زمینه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و آیین های محلی برپا شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ بهمن ماه در میدان امام حسین (ع) طبقه دوم مجتمع خلیج فارس بندرریگ گشایش یافت.

شیرافکن بیان داشت: در این نمایشگاه تعداد ۳۰ غرفه از دهیاری های بخش، بخش اداری، شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بندرریگ، حوزه کشاورزی و صنعت آبزی پروری، شهرداری و ... حضور دارند.

وی خاطرنشان ساخت: از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه می توان به برپایی دوره های آموزشی در حوزه شیلات و آبزی پروری، کشاورزی فرهنگ استاندارد، هلال احمر، کانون های فرهنگی مذهبی، کانون پرورش فکری، کتابخانه عمومی و آشنایی با خدمات شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر است.

وی با اشاره به برگزاری نشست های خبری متعدد در حاشیه برگزاری این نمایشگاه افزود: از عموم مردم بخش ریگ دعوت می‌کنم تا از این نمایشگاه بازدید کنند و در ضمن از دانشگاه‌های گناوه نیز برای بازدید از این نمایشگاه دعوت به عمل آمده است.

بخشدار ریگ شهرستان گناوه در پایان گفت: از برخی از مسئولان استانی نظیر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، مدیرعامل صندوق مهر امام رضا و مدیرکل استان شیلات استان بوشهر دعوت شده تا در روزهای آتی از نمایشگاه دیدن کنند.

مسوول برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های بخش ریگ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک دهه مبارک فجر در تشریح این نمایشگاه اظهار داشت: بخش ریگ قطب کشاورزی شهرستان گناوه در زمینه های تولید محصولات کشاورزی، کشت صنعت آبزیان و صید از دریا بوده و اسکله تجاری بندرریگ دومین مدخل صادرات و واردات شهرستان با تلفیق جاذبه های گردشگری نقش بارزی در توسعه اقتصادی شهرستان داشته است.

غلامرضا نعمتی گفت: نمایشگاه توانمندی ها و ظرفیت های بخش ریگ به مناسبت دهه فجر از ۱۳ تا ۱۷ بهمن ماه با هدف توسعه کسب و کار و رونق اقتصادی بخش ریگ در مجتمع خلیج فارس بندرریگ با حضور فرماندار شهرستان گناوه گشایش یافت.

وی خاطرنشان ساخت: نمایشگاه با مشارکت بسیار خوب شرکت‌های شهرک صنعتی بندرریگ، صنایع کوچک مستقر در سطح بخش اعم از کشاورزی، صنعتی، تجاری، برخی سازمان ها و ادارات، نهادها از جمله شهرداری، دهیاری ها، کمیته امداد، بهزیستی، جهاد کشاورزی، شیلات، کانون پرورش فکری، فنی حرفه ای، هلال احمر، برق، آب، مخابرات، گاز و ...برگزار شده است.

نعمتی بیان داشت: بازدید از نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر برای عموم آزاد است و در ضمن قرار است برخی مقامات استانی نیز از آن دیدن کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: بازدید کنندگان از این نمایشگاه با زیرساخت های بخش گردشگری، کشاورزی تجاری، بنگاه های اقتصادی و دستاوردهای آنها آشنا می شوند.

نعمتی اضافه کرد: همچنین آنها از ظرفیت ها، پتانسیل ها و قابلیت های سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذاری با رویکرد توسعه اقتصادی، رشد کارآفرینی، اشتغال پایدار، صنایع تبدیلی، مونتاژ و رشد صادرات غیر نفتی شناخت پیدا خواهند کرد.