سید کاظم حسینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال نه تنها ۴۹۰ نفر کمبود دبیر سال گذشته را داریم بلکه ۴۰۰ نفر از دبیران ما امسال بازنشسته می شوند که باید گفت مدیریت رفسنجان در رأس هرم بازنشستگی استان کرمان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در متوسطه دوم سال آینده کمبود دبیر نداریم و این موضوع به بهبود کیفیت آموزشی شهرستان کمک می کند، افزود: امسال با مجوزی که از اداره کل گرفتیم می توانیم ۳۰ درصد از پولی که بابت شهریه یا انجمن اولیا مربیان اخذ می شود را صرف دانش افزایی دانش آموزان و معلمان کنیم.

وی با اشاره به استعداد و توانایی دانش آموزان رفسنجانی، خاطرنشان کرد: ما اگر خودکفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی را که مدنظر رهبر انقلاب است می خواهیم باید به این استعدادها توجه کنیم چرا که علم و دانش خود را به خدمت انقلاب و نظام آورده اند.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان در پاسخ به سوالی درباره افت تحصیلی دانش آموزان مدارس تیزهوشان، گفت: این موضوع دلایل مختلف دارد که یکی از آنها پذیرش بی رویه تحت عنوان تیزهوشان است بطوری که در سال اول در پسران ۱۴۰ نفر است که قاعدتاًً در شهرستان این تعداد را نداریم و واقعیتی است که باید پذیرفت.

حسینی پور با بیان اینکه آموزش و پرورش رفسنجان از ادارات محروم استان است، تصریح کرد: سال گذشته ۴۹۰ دبیر کمبود داشتیم که مجبور شدیم از دبیران بازنشسته استفاده کنیم که برخی بازنشستگان علیرغم تلاش خود به روزآوری علوم را ندارند.

وی با اشاره به این موضوع که والدین نباید تمام هم و غم خود را معطوف به موفقیت فرزندانشان در کنکور کنند، اضافه کرد: این در حالی است که مهارتهای زندگی در رشته های فنی می تواند مشکلات ما را حل کند.