حمايت دانش آموزان و دانشجويان از اظهارات رئيس جمهور عليه رژيم اشغالگر قدس

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، در حالي كه هزاران دانش آموز و دانشجوي تهراني در مقابل لانه جاسوسي سابق آمريكا براي گراميداشت يوم الله 13 آبان گرد هم آمده اند، سرود مقدس جمهوري اسلامي و سرود مرگ بر آمريكا در مقابل لانه جاسوسي اجرا شد و يكي از دانش آموزان و هم چنين نماينده دانشجويان بيانيه دانش آموزي و دانشجويي اين تظاهرات را قرائت كردند.

اين مراسم باشكوه در حالي ادامه مي يابد كه دانشجويان و دانش آموزان فرياد مي زنند: " انرژي هسته اي حق مسلم ماست - استقلال آزادي باور ملت ماست "، " از شوراي امنيت هرگز نمي هراسيم - سوخت هسته اي را با دست خود مي سازيم ".

دانشجويان و دانش آموزان از ابتداي مراسم به صورت مرتب پرچم هاي آمريكا و اسرائيل را به آتش مي كشند و آدمك هاي بوش و شارون را به نشانه تحقير با خود حمل مي كنند.

بنا بر اين گزارش ، پس از واكنش شديد غرب به اظهارات رئيس جمهور كشورمان در دفاع از ملت مظلوم فلسطين تصوير بزرگي از محمود احمدي نژاد در ميان تجمع كنندگان حمل مي شود كه بر روي آن به دو زبان فارسي و انگليسي اين جمله نوشته شده كه « اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود ».

همچنين دانش آموزان ايراني پلاكاردهاي همايش جهان بدون صهيونيسم در حمايت از اين همايش و اظهارات رئيس جمهور در آن با خود حمل مي كنند.

دانش آموزان و دانشجويان در حالي كه شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس سر مي دهند پس از قرائت قطعنامه پاياني تا لحظاتي ديگر به سخنان عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما كه خود يكي از فاتحان لانه جاسوسي است گوش فرا خواهند داد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با فرستادن پيامي از دانش آموزان و دانشجويان به علت عدم حضور خود در اين مراسم با شكوه به دليل برگزاري جلسه علني مجلس عذرخواهي كرد و اعلام شد كه حسين فدايي، الياس نادران، پرويز سروري و سيد علي رياض نمايندگان تهران به نمايندگي از حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كرده اند.

خبرهاي تكميلي از تجمع بزرگ دانشجويان و دانش آموزان در مقابل لانه جاسوسي سابق آمريكا متعاقبا ارسال خواهد شد.