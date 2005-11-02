كتاب " اصول قرآني راهي براي ترقي" به چاپ رسيد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، دكتر محمد احمد خلف الله با شرح كلمه قرآن كريم و تاكيد بر نزول كتاب آسماني بر پيامبر اسلام به تاليف اين كتاب پرداخت.

اين كتاب با هدف رسيدن جامعه اسلامي به سطح عالي و بالاي ارزشي به بررسي آراء، نظرات، عادات، معتقدات، ارزشهاي اخلاقي و طرازهاي سلوكي كه يك جامعه اسلامي در زندگي روزانه بدان نيازمند است، مي پردازد.

مولف اهميت تدريجي نزول قرآن را با توجه به ابعاد اخلاقي، ديني و اسلامي توضيح مي دهد ومسايلي را كه به اسلام و پيشرفت مسلمانانان ارتباط دارد، شرح و بسط مي دهد.

اين كتاب به ماهيت اسلام با اشاره به قوي بودن اين كتاب آسماني درترقي و رشد انسان در راستاي توجه به سرچشمه الهي كه پيامبربه تحقق آن اهتمام مي ورزيد، تاكيد كرده است .

مولف درپايان كتاب به عقل بشري كه مي تواند كاينات را مسخر خود كند، اشاره مي كند.