نشست محرمانه سناي آمريكا درباره عراق و رسوايي اخير كاخ سفيد برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، دموكرات هاي مخالف دولت بوش كه خواستار برگزاري اين نشست در پشت درهاي بسته شدند، دليل برگزاري اين نشست سري را نياز به مناظره باز و كامل درباره دستكاري اطلاعات پيش از جنگ عراق اعلام كردند .



جمهوريخواهان كه اقدام دمكرات ها، آنها را بسيار خشمگين كرد، با بي سابقه خواندن برگزاري اين نشست در تاريخ كنگره دموكراتها را متهم به ايجاد هرج و مرج سياسي و اجحاف در حق كنگره كردند.



دموكرات ها اعلام كردند كه برگزاري اين نشست لازم است، زيرا آنها احساس مي كنند كميته اطلاعات سنا در بررسي مناسب اتهامات مقامات امنيت ملي آمريكا درباره رسوايي افشاي هويت جاسوس سيا كه هفته گذشته منجر به استعفاي لوئيس اسكوتر ليبي رئيس دفتر ديك چني شد، كوتاهي كرده است .



قانونگذاران پيش از برگزاري اين نشست، كاركنان و رسانه ها را از سالن سنا بيرون كردند.



شايان ذكر است، مدتي است افشاي عمليات محرمانه سازمان اطلاعات مركزي آمريكا موسوم به سيا در عراق باعث نگراني بوش و موج انتقاد گروه ها و سازمان هاي مختلف از دولت وي شده است .

سناتورهاي دموكرات و جمهوريخواه آمريكا نيز چند روز پيش خواستار تغييراتي درساختار كاخ سفيد و باز جويي از ديك چني معاون جرج بوش به دليل افشاي اطلاعات محرمانه شدند .



قانونگذاران آمريكايي همچنين از بوش خواستند كه از كاركنان دفتر ديك چني معاون خود تحقيق كند .

لوئيس ليبي رئيس كاركنان چني اخيرا به اتهام اداي شهادت دروغ در تحقيقات مربوط به افشاي نام مامور سيا ، استعفا كرده بود .

نمايندگان دموكرات معتقدند كه بوش بايد چني را اگر لازم باشد، مورد باز جويي قرار دهد و كارل رو نيز بايد بركنار شود يا استعفا كند.