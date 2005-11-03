سوريه كميته بحران هاي اقتصادي تشكيل مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روزنامه فايننشال تايمز عبدالله الدردي گفت :"سوريه عليرغم اطمينان از همكاري كامل با تيم تحقيقاتي سازمان ملل، خود را براي مقابله با هرگونه تحريم اقتصادي احتمالي آماده كرده است." وي گفت :" با اين حال صنعت اقتصادي سوريه تحت شرايط كنوني به خوبي پيش مي رود."

الدردي در ادامه با اشاره به همكاري كامل سوريه با تيم تحقيق سازمان ملل به رهبري دتلو مهليز، قاضي آلماني اظهار داشت:" اين قطعنامه خواهان همكاري كامل ما است اما چطور بايد به شما ثابت كنيم كه ما با اين تيم همكاري كامل داشته ايم؟"

وي همچنين اذعان داشت كه دمشق آمريكا را عامل محرك در فشارها عليه اين كشور مي داند و نخست وزير سوريه هم فكر نمي كند كه ايده آمريكا تا پايان بن بست شوراي امنيت در 15 دسامبر تغيير كند.

اين مقام سوري در ادامه گفت: "سوريه با اين تيم همكاري كامل خواهد داشت تا حاميان خود را در شوراي امنيت تقويت كند كشورهايي مثل روسيه، چين و الجزاير كه مي گويند بايد به سوريه فرصتي داد كه بي گناهي خود را ثابت كند."

لازم به ذكر است كه سوريه از آغاز سال جاري از سوي آمريكا به اتهام ترور رفيق حريري ، نخست وزير فقيد لبنان ، متهم شده است و نام اين كشور در ليست كشورهاي حامي تروريسم آمريكا قرار دارد.

الدردي افزود :" اين تحقيقات مسائل ديگري را نيز در سوريه هدف گرفته است مسائلي همچون تبادل تكنولوژي با ديگر كشورها و كنترل هيات هاي سوري براي طرح هاي نيرو گاههاي هسته اي."

به گفته وي هيچگونه ترس و نگراني در كشور وجود ندارد و با وجود اين كه كشور درشرايط فشار قرار دارد مديريت در داخل كشور به خوبي صورت مي گيرد.

اين مقام سوري در پايان گفت :" بسيار عجيب است كشورهايي كه پيش از اين خواهان همكاري اقتصادي با سوريه بودند اكنون ما را تهديد مي كنند."