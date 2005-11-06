كنتراست و رنگ بندي طبيعت، در نقاشي هايم اهميت دارند

به گزارش خبرنگار تجسمي "مهر" ، نگارخانه "بهزاد" اين بار ميزبان آثارنقاشي "سولماز تمدن" و "نويد بروجردي" است. دراين نمايشگاه 32 اثر با درونمايه هاي طبيعت از اين دونقاش زن به معرض نمايش عمومي درآمده است.

گرچه مضامين تابلوهاي اين دوبانوي نقاش ، مولفه هاي مشتركي با يكديگر دارد، اما يكي به وسيله تكنيك رنگ روغن به ارائه اثر پرداخته وديگري به تكنيك آبرنگ . " سولمازتمدن " در خصوص اين جريان معتقد است : هدف اصلي ما ازاين حركت اين بود كه دو تكنيك خشن و لطيف را درآثارخود به تصوير كشيم تا يك نوع تنوع درآثار وجود داشته باشد .



اثر : سولمازتمدن

طبيعت اصلي ترين درونمايه آثار اين دونقاش را تشكيل مي دهد و " تمدن " درباره اين درونمايه گفت : من نقاشي هستم كه درطول ده سال فعاليت خود به درونمايه هاي طبيعت بيش از هر موضوع ديگري گرايش داشته ام . درواقع تصوير كردن جنبه هاي زيبايي شناسي كه در دل طبيعت وجود دارد ، همواره يكي از دل مشغولي هاي اصلي من درزمينه نقاشي بوده است .

وي اضافه كرد : كنتراست ها و اساسا رنگ بندي هايي كه درطبيعت موج مي زند ، از عواملي است كه نمي توانم به سادگي از آنها بگذرم . در حقيقت استفاده ناب از رنگ هاي زنده وشادي كه درطبيعت وجود دارد ، من را به نوعي به تصويركردن آنها برروي بوم نقاشي وامي دارد.

اين نقاش كه با سبك آبستره به تصويركردن شانزده تابلو پرداخته است، در خصوص سبك آبستره خاطرنشان كرد : نقاشي آبستره يكي از نقاشي هاي قديمي است كه از ديرباز درميان نقاشان وجود داشته است و آثار ارائه شده دراين زمينه نشان از موفقيت آن درميان هنرمندان داشته است. درسالهاي گذشته، قشري از نقاشان كه بيشترشان، به سبك امپرسيونيسم گرايش داشتند، نظريه اي مبني براين ارائه دادند كه چرا نقاش بايد همواره درچهارچوب سبك ها محصور باشد. اين نظريه كه با موج اعتراض هنرمندان همراه بود، باعث شد تا نقاشان زيادي از آن دهه به بعد به نقاشي مدرن يا كانسپچوال روي بياورند . نقاشي آبستره يا انتزاعي نيز ازجمله سبك هايي بود كه هنرمندان تصميم به تصوير آثار خود به وسيله اين سبك ها گرفتند . به هرحال سبك انتزاعي كه امروزمورد توجه واستقبال طيف گسترده اي از هنرمندان قرارگرفته است ، به همراه هنرمدرن و سبك هاي مدرن در ايران و اروپا شايع شد.



اثر: نويد بروجردي

" تمدن " گفت : از آن جا كه چند روزي اززمان برگزاري نمايشگاه آثار نقاشي ما مي گذرد، بازتاب آن را درميان مخاطبان مطلوب ارزيابي كردم . شايد به اين خاطركه در آثارمان مبنا را برالقا ء احساسات به تماشاگر قرار داديم . يعني آن چه كه درحين تصوير كردن اثر مرا متاثر ، شاد يا برانگيخته كرده بود، ناخودآگاه به مخاطب انتقال يافته بود .

" سولماز تمدن " ده سال است كه به شكل جدي به رشته نقاشي پرداخته است. وي كه داراي ليسانس هنراز دانشگاه هنر است ، تاكنون درهشت نمايشگاه انفرادي ، آثارخود را به معرض نمايش عمومي گذاشته است .

" نويد بروجردي " نيز به سبك آبرنگ 16 اثر با مضامين طبيعي ارائه داده است .

گفتني است نمايشگاه آثار نقاشي هاي اين دوهنرمند به مدت يك هفته درنگارخانه "بهزاد " دايراست .