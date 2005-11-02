اولين ماشين مولكولي طراحي و توليد شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، پس از آن كه محققان BMW اعلام كردند، امكان توليد يك ماشين در مقياس نانو با كاركردهاي چندگانه وجود دارد، دانشمندان دانشگاه Rice، اولين ماشين مولكولي را كه بر روي يك بزرگراه ميكروسكوپي از اتم ‌هاي طلا حركت مي‌ كند، توليد كردند. اين ماشين يك كوپه كوچك است كه سيستم فرمان ‌هاي قديمي را ندارد و يك محور با اندازه كمتر از 5 نانومتر دارد.

استاد Tour اطمينان مي ‌دهد، اين مرحله آغازي درك چگونگي دستكاري در مقياس نانو در سيستم‌ هاي غيرزيستي است.



اين نانوماشين شامل يك شاسي و محور است كه از گروه‌ هاي آلي منظم ساخته شده‌ اند كه محور معلق بوده و آزادانه مي ‌چرخد. چرخ‌ هاي اين ماشين از باكي ‌بال درست شده‌ اند. تمام اندازه ماشين فقط به اندازه 3 تا 4 نانومتر است.



هنگامي كه اين پروژه آغاز شد، اين تيم توانست شاسي و محور اين ماشين را فقط در مدت شش ماه آماده كند. اما مرحله نصب چرخ‌ هاي اين ماشين بسيار سخت بود. اين مرحله جزء مراحل ابتدايي بود زيرا به گفته اين محققان باكي ‌بال ‌ها به وسيله كاتاليزورهاي فلزي واكنش ‌هاي مياني را متوقف مي‌ كردند.



در نهايت تيم تصميم گرفت شاسي و محورها را با واكنش‌ هاي مزدوج با استفاده از كاتاليزورهاي پالاديم سنتز كنند كه در اين روش اتصال چرخ ‌ها آخرين مرحله سنتز به شمار مي ‌رفت، اما انتقال 4 باكي ‌بال به درون مولكول با راندمان بالا كار آساني نبود.



بر اساس گزارش ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، آنها دريافتند نانوماشين بر روي سطح تا دماي 170 درجه سانتي گراد كاملاً پايدار است زيرا چرخ ‌ها پيوندهاي قوي با سطح زيرين طلا حاصل مي‌ كنند. سطوح كاملا صاف طلا مانع از چرخش ماشين به دور چرخ‌ هاي خود مانند حالتي كه يك ماشين روي يك سطح يخي قرار مي‌ گيرد، مي ‌شود. در دماهاي بين 170 تا 255 درجه سانتي گراد، محققان مشاهده كردند، نانوماشين‌ با يك حركت انتقالي و محوري مي ‌چرخد. حركت انتقالي هميشه در جهت عمود بر محور ماشين است كه نشان از حركت چرخشي نسبت به حركت لغزشي است.