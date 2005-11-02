وزير جنگ اسرائيل عازم آمريكا شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، منابع نزديك به وزارت جنگ رژيم صهيونيستي اعلام كردند اين ديداربا هدف فعال كردن همكاري هاي بين تل آويو وواشنگتن درزمينه نظامي صورت مي گيرد.

مطبوعات اسرائيلي نوشتند: آمريكايي ها با برقراري مجدد همكارهاي امنيتي و استراتژيكي درچارچوب تشكيل كميته هاي مشتركي موافقت كردند.

اين درحالي است كه برگزاري اين نشست هاي مشترك درپي قرارداد فروش سلاح از سوي تل آويو به پكن و پس ازبروزبحران بين آمريكا و رژيم صهيونيستي متوقف شد.

شدت اين بحران درروابط آمريكا با رژيم صهيونيستي به حدي بود كه عاموس يارون مديركل وزارت جنگ اين رژيم به خاطر دست داشتن در قراردادهاي فروش اسلحه ، مجبور به استعفا شد.

شايان ذكر است درماه هاي اخيرسيلوان شالوم وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي اعلام كرد: اسرائيل ازتوسعه روابط دوستانه با چين خرسند است و براي گسترش آن تلاش مي كند.